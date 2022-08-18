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Bakan Koca: "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular 19 Ağustos’a kadar yapılacak."
Bakan Koca: "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular 19 Ağustos’a kadar yapılacak."
Politika 18.08.2022, 10:53
Bakan Koca: "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular 19 Ağustos’a kadar yapılacak."