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Bakan Koca: "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular 19 Ağustos’a kadar yapılacak."

Bakan Koca: "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular 19 Ağustos’a kadar yapılacak."

Politika 18.08.2022, 10:53
Bakan Koca: "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular 19 Ağustos’a kadar yapılacak."

Bakan Koca: "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular 19 Ağustos’a kadar yapılacak."

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