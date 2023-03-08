Bakan Koca: "Hatay’da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatay’da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu analizlerin sebebi durum normalmiş gibi görünse de artçı depremlerin içme suyunu riskli hale getirmesidir. Şebeke suyu sadece temizlik gibi genel amaçlar gibi kullanılabilir. Bu gibi afetlerden sonra toplumlar ve devletler salgın riskine karşı tedbirli olmalıdır. Alınan tedbirlerle biz başarılı şekilde yürütüyoruz. On binlerce insan içinde sayılı ishal gibi vakalar enfeksiyon farkı olmayan durumlardır. İstanbul’da 2 üniversite hastanemiz için adım atıyoruz. Çapa’nın mevcut yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Beylikdüzü Devlet Hastanesi’yle Eyüp Devlet Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nin kullanımına açılacaktır" dedi.