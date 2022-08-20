banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak

Bakan Koca: “Gaziantep’teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur” dedi.

Politika 20.08.2022, 20:21
Bakan Koca: “Gaziantep’teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur” dedi.

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı sayısının 31’e yükseldiğini duyurdu. Koca paylaşımda, “Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkânlar seferber edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
28°
açık