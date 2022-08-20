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İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanel
Mardin’de 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Koca: “Gaziantep’teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur” dedi.
Politika 20.08.2022, 20:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur” dedi.
Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı sayısının 31’e yükseldiğini duyurdu. Koca paylaşımda, “Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkânlar seferber edilmiştir” ifadelerine yer verdi.