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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pasaportuna göre göçmenlere politika belirlemek bu yüzyılın tedbir kisvesine bürünmüş ırkçılığıdır”
Bakan Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’na katıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’na katıldı.
Politika 17.03.2022, 10:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’na katıldı.