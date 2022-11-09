Bakan Kirişci’nin fidan sahiplenme davetine kabine üyeleri de katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin başlattığı fidan sahiplenme kampanyasına kabine üyeleri de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle "http://gelecegenefes.com" sitesi üzerinden fidan sahiplenme etkinliği başlattı. Kirişci, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu site üzerinden fidan sahiplendiğini belirtti. Paylaşımında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı kampanyaya katılmaya davet eden Kirişci, "11 Kasım’da 81 ilimizde buluşalım, Türkiye Yüzyılı’na nefes olalım" ifadelerini kullandı.

Varank da sosyal medya hesabından etkinliğe katıldığını ve fidan sahiplendiğini belirterek, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bakanım, sizin de var mı? 11 Kasım’da 81 ilimizde buluşalım; Türkiye Yüzyılı’na nefes olalım" paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Ersoy, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e, Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a, Yanık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, Dönmez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na, Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na fidan dikme davetinde bulundu.

Sosyal medyada devam eden kampanyaya yoğun katılım sürüyor. Bazı milletvekilleri de fidan sahiplenme etkinliğine desteklerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu.

Milli Ağaçlandırma Günü faaliyetleri

Önceki yıllarda farklı başlıklar altında gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün bu yılki teması, ‘Türkiye Yüzyılı’na Nefes’ olarak belirlendi. Bu yıl 7’den 70’e tüm vatandaşların dikeceği milyonlarca fidan Türkiye Yüzyılı’na nefes olacak. Etkinlikler öncesinde yazılı ve görsel medya kuruluşlarına, sosyal medya ile açık hava reklam mecralarına ilanlar verilerek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri ve ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulacak.

Etkinlikler çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla 11 Kasım’da 81 ilde bin 23 noktada düzenlenecek programlarda on binlerce vatandaşın katılımıyla milyonlarca fidan toprakla buluşturulacak. Bu yılki ana programı, Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı’nda gerçekleştirilecek. Çok yakında kullanıma açılacak olan bu ormanda hiçbir ticari işletme yer almıyor, sadece yürüme ve bisiklet parkurlarından oluşuyor. AOÇ Millet Ormanı, Ankaralıların nefes alıp tazeleneceği doğayla baş başa olacağı bir yeşil alan olarak tasarlandı. Bu alanda 100 bin fidan dikilerek dev bir Türkiye Yüzyılı logosu resmedilecek. Ayrıca ülke genelindeki etkinlikler çerçevesinde her ilde de Türkiye Yüzyılı logosunun yer aldığı ağaç desenleri oluşturulacak. Aynı gün yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konsey Toplantısı’nda da Milli Ağaçlandırma Günü Semerkant’ta fidan dikerek kutlanacak.

6 milyar fidan

Dünya orman varlığı sıralamasında 2015’te 46’ncı sırada olan Türkiye, Orman Genel Müdürlüğünün yürüttüğü ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile 2020 yılında 27’nci sıraya yükseldi. Son 20 yılda yaklaşık 5,7 milyon hektar alanda çalışma yapılarak, yaklaşık 6 milyar fidan toprakla buluşturuldu. Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerine karşı karbon yutak bölgeleri olan orman alanları, son 20 yılda yapılan çalışmalarla 20,8 milyon hektardan 23,1 milyon hektara çıkarıldı. Yarınlara umut olmak için 2023 yılında 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca Türkiye, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa’da ilk, dünyada dördüncü sırada yer alıyor.