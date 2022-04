Bakan Kirişçi’den Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması:

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Bu coğrafyanın kritikliğini özellikle Rusya-Ukrayna savaşında da açık açık gördük” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Bakan Kirişçi, Gündüzler Barajı Su Tutma Programı’nın ardından AK Parti ve MHP il teşkilatlarını ziyaret etti. Partilerin milletvekilleri, il yönetimleri, ilçe yönetimleri, gençlik kolları ve kadın kolları ile bir araya gelen Bakan Kirişçi, açıklamalarda bulundu. Partisinin il teşkilatına yaptığı ziyarette konuşan Bakan Kirişçi, su tutma programının yapıldığı Gündüzler’de her yerin suyla buluşması temennisini dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “AK Parti olarak böyle bir şeyim var sürekli icraat yapıyoruz. Adı hizmetle ve hizmette de sınır tanımamakla anılacak bir hükümet, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu zamana kadar her şehrimize olduğu gibi Eskişehir’imize de önemli katkılar sağladı. Gündüzler Barajımızın su tutma töreninde de hakikaten bulunmak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Çünkü su medeniyet, su vatan, su bereket, su ülke için refahtır. Biz bunların bilincinde olan insanlarız. İnşallah o bölgemizde suyun ulaşmadığı herhangi bir yerimiz kalmayacak. Kendi topraklarımız üreticilerimizin alın teriyle berekete dönüşecek, üretime dönüşecek, istihdama dönüşecek, inşallah” ifadelerini kullandı.

“Güzel günlere hep birlikte Cumhur İttifakı olarak adım atacağız”

Bakan Kirişçi’nin MHP ziyareti esnasında konuşan MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Cumhur İttifakı olarak güzel günlere adım atılacağını belirterek, “Sayın Bakanımız MHP il teşkilatını ziyaret ederek bizleri sevindirdi. İnşallah önümüzdeki günlerde sayın bakanımızla birlikte yaşanan tüm sıkıntıları atlatıp çok daha güzel günlere hep birlikte Cumhur İttifakı olarak adım atacağız” dedi.

“Bu coğrafya çok kritik”

MHP il teşkilatı ziyaretinde konuşan Bakan Kirişçi, Türkiye’nin coğrafya olarak konumunun öneminden bahsetti. Türkiye’nin coğrafi öneminin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta daha açık şekilde belli olduğunu belirten Bakan Kirişçi, şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı’nda Milliyetçi Hareket Partisi’nin önemli bir bileşen olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Türkiye’nin aşması gereken önemli meselelerinde ittifakımız hakikatten çok ciddi katkılar sunuyor. Türkiye önemli ve kritik bir coğrafyada bulunuyor. Bu coğrafyanın kritikliğini özellikle Rusya-Ukrayna savaşında da açık açık gördük. Irak, Suriye, Libya’da yaşanan olaylar yetmezmiş gibi Karadeniz’in öbür kıyısında iki komşu ülke olan hatta bizimde komşumuz olan Rusya ile Ukrayna arasında olanlardan ders çıkartmamız gerekiyor. Bu da bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi mutlak suretle muhafaza etmemiz, korumamız, vatandaşlarımız her türlü can ve mal güvenliğini ayrıca sınır güvenliğimizi sağlamamız, içerden ve dışarıdan oluşabilecek tehditlere karşı korumamız gerekiyor. Biraz önce de belirttiğim gibi Türkiye, zor bir coğrafyada, kolay bir coğrafyada değil. Ama bu zorluğuna rağmen bugün elhamdülillah hala ayakta. Bu milletimizin bir ve bir arada olmasından dolayıdır.”