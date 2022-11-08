Bakan Kirişci’den ekmek fiyatı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Biz biliyorsunuz 7 bin 450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani 2 bin 950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak sübvanse ediyoruz. 2 bin 950 lira ton başına. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip, ’sen de un yap, bundan bunu da fırınlara ver’ dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme yönelik sorularını cevapladı.

Kuraklıkla ilgili bir tehdit olmadığının altını çizen Bakan Kirişci, “Su rezervlerimiz konusunda bir sıkıntımız yok. Çiftçimizin ekim işlemleri bitti. Toprağın hazırlanması konusunda bir sorun yok. Ekinler ekildi” açıklamasında bulundu.

Tarım sigortası kapsamında kuraklık riskiyle ilgili Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) poliçe ürettiğini hatırlatan Bakan Kirişci, vatandaşların bu poliçelere ilgi göstermeleri tavsiyesinde bulundu. Türkiye’nin sigorta ortalamasının yüzde 21,4 olduğu bilgisini paylaşan Kirişci, “Bu çok düşük. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin 5’te 1’i ancak sigortaya kayıtlı. 16 yıllık bir mazisi var. Daha fazla olmasını arzu ederdik” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, son dönemde gündemde olan ekmek zammı ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

“Biz zaten biliyorsunuz 7 bin 450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani 2 bin 950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu TMO olarak sübvanse ediyoruz. 2 bin 950 lira ton başına. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip, ’sen de un yap, bundan bunu da fırınlara ver’ dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz.”

Tahıl Koridoru ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Kirişci, “Bu konuda bizim atıl bir kapasitemiz var. Mesela un sanayiinde, makarna, irmik ve bulgur sanayiinde. Şimdi kendi atıl kapasitemizi Rusya’dan alacağımız o bedelsiz buğdayı kendi fabrikalarımızda işledikten sonra en az gelişmiş ülkelere bunları, Cumhurbaşkanımızın arzusu bedava aldığımız buğdayı, bulgur olarak un olarak bedava vermek. Geri kalmış 8 tane ülke var şu anda” ifadelerini kullandı.