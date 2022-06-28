banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kurbanlık hayvan alırken dikkat
Kurbanlık hayvan alırken dikkat
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Bakan Kirişci Zonguldak’ta sel felaketinin yaşandığı bölgede

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak’ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

Politika 28.06.2022, 12:25
Bakan Kirişci Zonguldak’ta sel felaketinin yaşandığı bölgede

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak’ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından Zonguldak’ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki incelemelerine dair kareler paylaştı. Kirişci, paylaşımına "Zonguldak’ta sel felaketinin yaşandığı bölgede vatandaşlarımızın yanındayız. Sahada 5 paletli ekskavatör, 3 kamyon, 34 personel ile ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” notunu düştü.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu