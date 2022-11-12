Bakan Kirişci, Yozgat’ta “Çök kapan tutun” tatbikatına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye genelinde düzenlenen “Çök, kapan, tutun” tatbikatına katıldı.

Çeşitli ziyaret ve incelemeler için Yozgat’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yozgat’ta Şahin Tepesi Sosyal Tesisleri’ndeki yemek programına katıldı. Bakan Kirişci, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57’de Türkiye geneli gerçekleştirilen "çök kapan tutun" tatbikatına katıldı. Bakan Kirişci, "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" doğrultusunda yapılan uyarıyla yemek yediği masanın yanına çöktü. Bir süre tatbikat kurallarına göre pozisyon alan Bakan Kirişci, daha sonra yemeğine devam etti. Programa katılanlar da Bakan Kirişci ile beraber "çök kapan tutun" uygulamasına katıldı.