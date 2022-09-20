Bakan Kirişci Van’da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Van’da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir dizi programa katılmak üzere Van’a gelen Bakan Kirişci, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. İl Tarım Müdürlüğünde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Kirişci, dünyada son dönemlerde küresel ısınmanın görüldüğünü ve pandemiyle bunun daha çok hissedildiğini ifade ederek, “Sonrasında çıkan Rusya-Ukrayna savaşı bu işin tuzu biberi oldu. Bir anda dünya ’gıda milliyetçiliği’ kavramıyla tanışmak durumunda kaldı. Herkes ürettiğine sahip çıkmak ve daha fazlasını üretip kendisi için bu üretimi içerde tutmak adına bir takım adımlar attı. En son rakamlarımıza göre 8 aylık ihracatımız 21,5 milyar dolar gibi rekor bir düzeye ulaştı. Bu bizim tarım ürünleri alanında tarihin en yüksek oranıdır. Böyle bir ihracata dört aylık bir dönemi kattığınızda 30 milyar doların üzerine çıkmasını ümit ediyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçları kadar ihracat konusunda da daha fazla çabamız, gayretimiz olur diye temenni ediyorum" dedi.

"2023’te başlayan yeni bir yüzyılımız var"

Göreve geldikleri günden itibaren tarımla ilgili tüm sorunları masaya yatırdıklarını anlatan Kirişci, "2023’te başlayan yeni bir yüzyılımız var. Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılı. Türkiye’nin artık global bir oyuncu olduğunu herkesin kabul ettiği bir dönemde bizim de bunun altını tarım sektörü bağlamında doldurmamız gerekiyordu. İktidarımız döneminde çok önemli destekler verildi, önemli mevzuatlar tarıma kazandırıldı. Bitkisel üretim için mazot ve gübre, hayvansal üretim içinde yemle sınırlı olacak şekilde desteklerimizi sadeleştirmenin gayreti içinde olacağız. Bizim tarım sektörü olarak dijitalleşmeden olabildiğince daha yüksek düzeyde istifade etmemiz gerekiyordu. Bunu e-Devlet ortamına taşımak ve bir sonraki hamlesi de mobil uygulamayla ’tarım cepte’ veya ’tarım cebimde’ gibi mobil uygulamalarla artık il ve ilçe müdürlüklerimize ziyaretler yerine sadece çay, kahve içmek için gitmek durumunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

"Kredi limitini 200 bin liraya çıkarıyoruz"

Ekim ayında çiftçi kayıt sistemini e-devlet üzerinden başlatacaklarını vurgulayan Kirişci, "Ektiğimiz buğdayın, arpanın, bu yılın mahsulünü kaldırdık. Normal şartlarda 2023’ün ilk üç ayına çekmiştik. Büyük bir gayret göstererek bununla yetinmeyeceğiz. Bu, ilk üç ayda verdiğimiz desteği 6 ay öne çekeceğiz. Bu ayın sonu ya da en geç gelecek ayın en geç başında mazot ve gübre desteklerini sizlere ayni olarak mazot ve gübre alımında kullanabilmeniz için bir banka kartına yüklemiş ve sizlere bu kartları teslim etmiş olacağız. Böylelikle 6 ay öne çekerek mazot ve gübre alımı konusunda nakit sıkıntısı çeken üreticimizin bu alımına kısmi katkıda bulunmuş olacağız. Esas daha büyük katkıyı da Ziraat Bankası’nın verdiği 100 bin lira tutarında limiti olan sübvansiyonlu kredi limitini 200 bin liraya çıkarıyoruz. 200 bin liralık kredinin 100 bin liralık kısmını yani yüzde 50’sini karta yükleyeceğiz. Sadece mazot ve gübre alımında kullanılacak. Üreticimiz böylelikle tarlasına giderken ekim yapmadan önce bir şekilde bir tefeciye veyahut bizim oralarda, ’Ürünü hasat ettiğimde sana bunun karşılığında bir ton buğday vereceğim’ denir. Dolayısıyla bu tür uygulamalara son verip bu ihtiyacı da doğrudan karşılamış olacağız" diye konuştu.

Soru cevap ile devam eden toplantıya AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve sektör temsilcileri katıldı.