Bakan Kirişci: “Tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyorum”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yayımladığı mesajla Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bakan Kirişci, kadınların toplumların yarınlarının güvencesi olduğunu vurguladı. “Kadınlarımız, bütün kutsal görev ve sıfatlarının yanında aynı zamanda üretici, işveren ve istihdam sağlayan girişimcilerdir ve tarımın da en önemli aktörleridir” diyerek kadınların önemine değinen Kirişci, tarım sektörünün Türkiye’de kadın ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör olduğuna dikkati çekti. Kirişci, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan geçtiği bilinciyle ortaya koydukları vizyonlarında, kadınları kırsalda daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“3 milyon 620 bin 424 kadın çiftçimize yüz yüze ya da uzaktan eğitim verilmiştir”

Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

“Bakanlığımızın yatırım ve desteklerinde kadınlarımız ve genç yatırımcılarımıza öncelik veriyoruz. Kırsal kalkınma desteklerinde kadınlarımıza IPARD proje seçiminde ilave puanlar vererek pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu çerçevede 2007’den bu yana 5 bin 466 kadın yatırımcımız desteklenmiştir. Kırsalda Uzman Ellerden Genç Çiftçi projelerine, Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesinden Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi programlarına kadar onlarca çalışmamızın odak noktasında her zaman kadınlarımız olmuştur. Ayrıca tarım, ev ekonomisi ve sosyal konularda 3 milyon 620 bin 424 kadın çiftçimize yüz yüze ya da uzaktan eğitim verilmiştir.”

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların “Sen üret yeter” düsturuyla her zaman kadın çiftçilerin yanında olduğu mesajını veren Bakan Kirişci, kendileri için en stratejik sektör konumunda olan tarımı kadınlar başta olmak üzere tüm çitçilerin özverili çalışmaları sayesinde daha da güçlendireceklerini ifade etti. Birçok alanda başarılar gösteren kadınların tarımın da kahramanı olduğunu vurgulayan Bakan Kirişci, “Bilimden ekonomiye, spordan sanata, siyasetten akademiye kadar birçok alanda başarı hikayeleri yazan kadınlarımız tarımın da kahramanlarıdır. Bu duygularla ailesine, evine ve ülkemize üretimleriyle destek veren tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyorum” dedi.