Bakan Kirişci: "Tarımı, gençlerimizin ve kadınlarımızın gücüyle daha da güçlendiriyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bizim için en stratejik sektör konumunda olan tarımı gençlerimizin ve kadınlarımızın gücüyle daha da güçlendiriyoruz. Birçok alanda başarı hikayeleri yazan kadınlarımız, tarımın da kahramanlarıdır. Onların yolunu açmak bizim birinci hedefimizdir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı yazılı açıklamada üretim kaynaklarını doğru kullanarak, Türkiye’nin gıda güvenliğini sağlayacak, üretimde sürdürülebilirliği güçlendirecek ve verimliliği artıracak rasyonel bir planlama yapmaya çalıştıklarını belirtti. Bu planlamanın en önemli ayaklarından birisinin ‘kent tarımı’ olduğuna dikkati çeken Kirişci, "Yerinde üretim-yerinde tüketim anlayışıyla tüketicilerin taze, ucuz ve en az fireyle sebze ve meyveye ulaşımını sağlamak amacıyla, kent tarımı uygulamalarını adım adım hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede jeotermal kaynaklarımızın yanı sıra, rüzgar, güneş ve biyokütle gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanılacağı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri’ni hızla yaygınlaştırıyoruz. Kent tarımı ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Burada ilk etapta 3 yıllık bir eylem planı hazırlıyoruz. Kent tarımı uygulamalarımızda kadın ve genç çiftçilerimiz bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Tarımı, gençlerimizin ve kadınlarımızın gücüyle daha da güçlendiriyoruz"

Kirişci, tarım ile ilgili yatırım ve desteklerde genç ve kadın üreticilere öncelik verdiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu çerçevede kırsal kalkınma desteklerinde kadınlarımıza öncelik veriyor, pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kendilerini öne çıkarmak için kadın yatırımcılarımıza IPARD proje seçiminde ilave puanlar veriyoruz. 2007’den bu yana 5 bin 466 kadın yatırımcımız desteklenmiştir. Bir milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz tarımın ülkemizin bekası ve bağımsızlığı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bizim için en stratejik sektör konumunda olan tarımı, gençlerimizin ve kadınlarımızın gücüyle daha da güçlendiriyoruz. Bilimden ekonomiye, spordan sanata, siyasetten akademisyenliğe kadar birçok alanda başarı hikayeleri yazan kadınlarımız, tarımın da kahramanlarıdır. Onların yolunu açmak bizim birinci hedefimizdir."