Bakan Kirişçi, tahıl koridorundan 442 gemi geçti

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizini ortadan kaldıran ve Türkiye’nin yoğun çabasıyla hayata geçirilen "tahıl koridoru" projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, dün itibariyle tahıl koridorundan 442 geminin geçtiğini belirtti.

Edirne’de gerçekleştirilen Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı’nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, tahıl koridoru hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dün itibariyle tahıl koridoru hattından 442 geminin geçtiğini belirten Bakan Kirişçi, bu gemilerle tahıl ve diğer gıda ürünlerinin Ukrayna’dan dışarı çıkarıldığını belirtti.

Bakan Kirişçi, Ukrayna’dan çıkarılan tahıl ve gıda ürünlerinin yaklaşık olarak yüzde 60’ının Avrupa’ya, yüzde 21,5’inin Asya’ya, yaklaşık yüzde 13’ünün Afrika’ya ve yaklaşık yüzde 6’nın da Orta Doğu’ya gönderildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler listesinde yer alan ve en fazla ihtiyaç duyan ülkelere tahıl ve diğer gıda ürünlerinin oldukça düşük ulaştığını vurgulayan Bakan Kirişçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme gerçekleştirdiğini ve yeni bir uygulamanın hayata geçmesi için çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Bakan Kirişçi’nin, Türkiye tarımı üzerine önemli açıklamaları sürüyor.