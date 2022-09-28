Bakan Kirişci, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al-Fadhli ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Endonezya’da Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli, Avrupa Birliği (AB) Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz Wojciechowski ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu ile görüşme gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Endonezya’da gerçekleştirilen G20 Tarım Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bakan Kirişci, Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında süt ve süt ürünleri ihracatı konusunda iş birlikleri değerlendirildi. Kirişci, mevkidaşı Al-Fadhli’yi Türkiye’ye davet etti.

Bakan Kirişci temasları kapsamında AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz Wojciechowski ve heyetiyle de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede tarım kapsamında Türkiye ile AB ilişkilerinin ve ortak çalışmaların arttırılarak devam ettirilmesi ele alındı. Kirişci daha sonra Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu ile bir araya geldi. Görüşmede tarımda inovasyon ve dijitalleşme ile ileriye dönük yapılması planlanan iş birlikleri değerlendirildi.