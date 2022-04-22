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Bakan Kirişci: “Rusya-Ukrayna savaşı bizim tarımı ve gıdayı tabiri yerindeyse manşete taşıdı”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eskişehir’de Sektör Temsilcileri Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye tarımını öne çıkarttığını belirterek, “Rusya-Ukrayna savaşı bizim tarımı ve gıdayı tabiri yerindeyse manşete taşıdı” dedi.

Politika 22.04.2022, 19:43
Bakan Kirişci: “Rusya-Ukrayna savaşı bizim tarımı ve gıdayı tabiri yerindeyse manşete taşıdı”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eskişehir’de Sektör Temsilcileri Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye tarımını öne çıkarttığını belirterek, “Rusya-Ukrayna savaşı bizim tarımı ve gıdayı tabiri yerindeyse manşete taşıdı” dedi.

Bir dizi ziyaretler için bugün Eskişehir’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gündüzler Su Tutma Programı’ndan sonra AK Parti ve MHP il teşkilatlarını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kirişci, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“Rusya-Ukrayna savaşı bizim tarımı ve gıdayı tabiri yerindeyse manşete taşıdı”

Dünya genelinde gıda konusunda yaşanan sıkıntılar hakkında konuşan Bakan Kirişci, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın ülkemizdeki tarımı ve gıdayı manşetlere taşıdığını belirterek, “Gıda, pandemiyle birlikte dünyada özellikle gerek üretim gerekse tedarik zincirlerindeki bozulma sonucu bir anda dünya gündemine oturdu. Yetmezmiş gibi bir de Rusya-Ukrayna savaşı bizim tarımı ve gıdayı tabiri yerindeyse manşete taşıdı. Tabii ki biz bunu manşete taşınması yerine geçmişten bugüne hak ettiği şekilde değerlendirilmesini arzu ederdik. Çünkü üreticilerimiz tabiat şartlarında üretim yapan insanlar. Yani bu seradaki ve ahırdaki faaliyetlerimiz de olsa bunların yine tabiat şartlarında etkilenen faaliyetler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu çerçevede de tarımın ve tarımdan hareketle gıdanın öne çıktığı bir döneme girdik” ifadelerini kullandı.

“Dokunmadığımız bir toplum kesimi, dokunmadığımız bir canlı yok”

Bakanlığın geniş bir çerçeve dahilinde hizmet verdiğinden de bahseden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bakanlığımıza bağlı otuz iki birimde 145 bin çalışan var. Beş bin de son alacağımız personelle birlikte 150 bin sayısına ulaşacağız. Bugün bile Türkiye’nin beşinci büyük bakanlığıyız. Dokunmadığımız bir toplum kesimi, dokunmadığımız bir canlı yok. Sadece insanlara değil, aynı zamanda doğadaki diğer canlılara da hizmet veren bir bakanlığız. Tabii vatanımız bu hizmetlere gerçekten çok zamanında şu son yirmi yılda kazandırdığınız mevzuatla iyi bir noktada ve güzel bir şekilde yürütmektedir” sözleriyle belirtti.

“İhracatımız 25-30 milyar dolar mertebesine ulaşmış”

Tarım sektörüyle birlikte yapılan ihracatın her geçen gün arttığını belirten Bakan Kirişci, “Yurt dışına ihracatta bulunuyoruz. Eskişehir’imiz de bu ihracatı gerçekleştiren illerimizden birisi. Bu ihracat dolayısıyla da 25-30 milyar dolar mertebesine ulaşmış bir ihracatımız var. Bunu da yine bu ülkenin tarım sektörü ve tarımdan hareketle gıda sektörü üretiyor” dedi.

“Aldığımız tedbirlerle ayçiçek aksaklığını hafif geçirdik”

Önemli iki ayçiçeği tedarikçimiz olan Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşla birlikte yaşanan tedarik sıkıntılarının alınan tedbirlerle birlikte hafif şekilde atlatıldığını ifade eden Kirişci, “Tabii burada hak sahibine de hakkını teslim etmek lazım. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlı duruşuyla biz bir taraftar mantığıyla hareket etmedik. Yani biz Ukrayna’yı veya Rusya’yı tutuyoruz demedik. Her iki ülke de bizim komşu ve dost ülkelerimizdir dedik. Eğer böyle yapmamış olsaydık bugünkü halimizi ben hiçbirimizin aklına getirmemesini isterdim. Çünkü o iki ülkeden belki de daha zor durumda olan bir ülke olabilirdik. Böyle bir duruşumuz, böyle bir dış politika tercihimiz şu anda her iki ülkeyle de temaslarımızın verimli bir düzeyde seyretmeye devam etmesini sağladık” ifadelerine yer verdi.

“Amerika en çok ihracat yaptığımız ikinci ülke konumuna geldi”

Yapılan dış ticaretler hakkında da konuşan Bakan Kirişci, Amerika’ya yapılan ihracatın arttığını belirtti. En çok ihracat yapılan ikinci ülkenin Amerika olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı, “Ülke olarak üretmek zorundayız. Üreterek biz kendimizi öncelikle doyuracağız. İhtiyaçlarımızı karşılayacağız. Fazlası olursa da ihracat yapacağız. Kendi kendimize yeten ülke olmak elbette ideal olan bir taleptir. Türkiye’nin ve dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir zaman erişemediği bir durumdur bu. Böyle insanları serbestçe dolaştığı bir dünyada bizim kendi kendimize yeterlilikten söz etmemiz doğru değildir. Bugün Amerika gibi bir ülkede bizden pek çok ürünü ithal etmektedir. Bu son ay itibariyle en çok dış ticarette ihracat yaptığımız ikinci ülke konumuna gelmiştir” dedi.

“Ey üreticimiz sen üret yeter, biz sizin arkanızdayız”

Üreticilere üretim konusunda seslenen Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı’nın ve tüm bakanlıkların desteği olduğunu belirtti. Üretim yapanların daima arkasında olduklarını ve desteklediklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bizim, bize sığınanların, bize misafir olarak gelenlerin dışında bizim ürünlerimize talep duyanları doyuran, bunlar için üretim yapan üreticilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Üreticilerimiz var ve diyoruz ki ‘Ey üreticimiz sen üret yeter. Biz sizin arkanızdayız’. Sayın Cumhurbaşkanımız da bakanlığımız da ve diğer bakanlıklarımız da bu aziz millet sizin yanınızda, hemen yanı başınızda diyoruz.”

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