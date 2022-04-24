Bakan Kirişci Niğde’de çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Niğde’de çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıttı.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde konuşan Kirişci, Türkiye’de yaklaşık 23,5 milyon hektarlık üretim alanı bulunduğunu söyledi.

Bu üretim alanının bir bölümünde farklı gerekçelerle üretim yapılmadığını, yapılamadığını veya üretim yapılma konusunda bir isteksizlik olduğunu ifade eden Kirişci, "Bakanlık olarak başlattığımız projeyle Türkiye genelinde bu yıl 100 bin hektar civarında bir alanın yeniden üretimle buluşması, tohuma kavuşması ve bunun ürüne dönüşmesi projemiz gerçekleşecek. Bu tür çalışmaların sembolik de görülse üretmek adına önemli bir motivasyon sağladığını belirtmek isterim. Bu yıl da yaklaşık 130 milyon Türk lirasına tekabül eden meblağ projenin finansmanı için kullanıldı, kullanılıyor. Kuru fasulye üretiminde Türkiye genelinde ilimizi bir numara yapan bir ürün ve bunun üretimine bir miktar daha katkıda bulunmuş olacak. Allah izin verirse yarın Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemelen bunu açıklıyor olacak ki Türkiye’nin 2 milyon hektarlık ekilmeyen alanıyla ilgili de bu proje kapsamına alınmış olacak ve bu çerçevede tohum desteği yüzde 75 nispetinde sübvanse edilerek üreticilerimize dağıtılıyor olacak. Bu yönü itibarıyla hayırlı bir iştir dedik. Çünkü bizim öncelikle üretmemiz gerekiyor" dedi.

Özellikle fasulye gibi stratejik ürünlerin yeni bir takım üretim alanlarının devreye girmesiyle üretim miktarının artacağını belirten Kirişci, üreticilerin aslında ürettiğini ancak ülke nüfusunun da her yıl yaklaşık bir milyon arttığını söyledi.

Son 20 yılda 65 milyon olan nüfusun 85 milyona çıktığını hatırlatan Kirişci, "Bu belki bazen görülmüyor, fark edilmiyor gibi olabilir ama bizim gibi meslek mensuplarının mutlaka bunu hatırlatması ve bu ülkede üretenlerinin bu artan nüfusu da doyurma çabası içinde olduğunu görmemiz gerekiyor. Türkiye bir taraftan üretiyor bir taraftan da ürettiğini de yurt dışına ihraç ediyor. Bu ihracatımız da 30 milyarlara doğru dayanmış durumda. İnşallah bugünkü bu sembolik etkinlikle üreticilerimizin daha fazla fasulye üretmesini destekliyor, teşvik ediyor olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, üreticilere kuru fasulye tohumluğu dağıttı. Program dahilinde 25 ton kuru fasulye tohumluğu çiftçiye dağıtıldı.

Törene, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Bakan Yardımcıları Ebubekir Gizligider ve Nihat Pakdil, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve üreticiler katıldı.

Kirişci, kent merkezindeki bir meyve suyu fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika yetkilileri tarafından yapılan ürünlerin detayları anlatılan Kirişci’ye, işletmenin üretimiyle ilgili sunum yapıldı.