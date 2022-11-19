Bakan Kirişci: “MHP’nin düzenlemiş olduğu mitingler bazılarını telaşlandırmakta, bazılarını ürkütmekte”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “2023 yolunda AK Parti ve MHP’nin cumhur ittifakı çatısı altındaki birlikteliği ana ekseni olmuştur. Cumhur ittifakı devletimiz, milletimiz ve ülkemiz adına oluşturulmuş önemli bir ittifak. Bu birliktelik özellikle son günlerde bazı çevreler ülke içindeki hem de yurt dışındaki insanların dikkatini çekmekte. Çünkü özellikle Milliyetçi Hareket Partisi’nin düzenlemiş olduğu mitingler bazılarını telaşlandırmakta, bazılarını ürkütmekte” dedi.

Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı’na katılmak üzere Osmaniye’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MHP Osmaniye İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Özdokur, Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Burak Bulut ve partililer tarafından karşılanan Bakan Kirişci, basın toplantısı düzenledi.

“2023 yolunda AK Parti ve MHP’nin cumhur ittifakı çatısı altındaki birlikteliği ana ekseni olmuştur” diyen Bakan Kirişci, “Osmaniye bizim kadim şehidimiz. Üretimiyle istihdamla her zaman olsun iftihar ettiğimiz bir şehrimiz. Tabii daha da önemlisi Cumhur ittifakımızın kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin memleketi bundan dolayı da ayrı bir değer atfettiğimizi bilmenizi isterim. Tabii ki 2023 yolunda iki partinin cumhur ittifakı çatısı altındaki birlikteliği ana ekseni olmuştur. Bu liderlerimiz düzeyinde en üst noktada oluşturulmuş ve devletimiz, milletimiz adına, ülkemiz adına oluşturulmuş önemli bir ittifak. Bu birliktelik özellikle son günlerde bazı çevreler ülke içindeki hem de yurt dışındaki insanların dikkatini çekmekte. Çünkü özellikle Milliyetçi Hareket Partisi’nin düzenlemiş olduğu mitingler bazılarını telaşlandırmakta, bazılarını ürkütmekte. Beklenti çünkü daha farklıydı. Ama çok şükür pandemi ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte bir lider diplomasisi dünyaya mührünü vurdu. Ben liderimden demeyle lider olurlar. Liderlik bir Allah vergisidir. Bu aziz milletin yöneticileri belirli aralıklarla da olsa bu tür liderlere kavuşmuştur. 20 yıldan beri bizim de liderimiz Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan artık dünya gündemini belirleyen bir ülkenin aynı zamanda lideri olmuş oldu. Zaten mazlumların umuduydu. Mazlumların umudu olduğunu son dönemde daha hissettirir hale geldi. En son Endonezya’da G20 zirvesinde de en çok izlenen en çok ne söyleyeceği dikkatle takip edilen lider oldu” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ise “Anlayışımız gereği bir memleketimize bir çivi çakan insandan Allah razı olsun. Sizler ülkemizin tarımla alakalı iki yakası olan sanayi sektörü tarım sektörüyle alakalı Osmaniye’mizde ve tarım sektörünün ileri safhada olduğundan dolayı şehrimize şeref verdiniz. Çok memnun olduk. Mutlu ettiniz Allah razı olsun” dedi.