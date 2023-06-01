Bakan Kirişci mazbatasını aldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 28. dönem Kahramanmaraş milletvekilliği mazbatasını aldı.

AK Parti Kahramanmaraş birinci sıra adayı olarak 14 Mayıs seçimlerine giren Bakan Kirişci, milletvekili seçildi. Bakan Kirişci, milletvekilliği mazbatasını almak için beraberindeki heyet ile bugün Kahramanmaraş Adalet Sarayı’na geçti. Burada mazbataya imza atan Kirişci, daha sonra AK Parti il binasına geçti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada, “Ülkemiz için son derece tarihi dönemeçte bizlere bu görevi nasip eden Rabbim’e hamdediyorum şükür ediyorum. Makamların geçici olduğu bu dünyada aslı olan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Nerde olursak olalım bütün temennimiz başarılı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmaktır. Rabbim bizleri utandırmasın. Çocuklarımıza ailemize herkese bakacak yüzümüz olsun. Türkiye yüzyılının ülkemize bütün mazlum dünyaya hayırlı mübarek olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.