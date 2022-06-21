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Bakan Kirişci: “Marmaris’teki yangına 144 arazöz,13 dozer, 576 kahraman personelimiz müdahale ediyor”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris’teki orman yangınına 144 arazöz, 13 dozer, 576 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Politika 21.06.2022, 22:30 21.06.2022, 22:59
Bakan Kirişci: “Marmaris’teki yangına 144 arazöz,13 dozer, 576 kahraman personelimiz müdahale ediyor”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Marmaris’teki yangını, Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02’de başladı. 20.10’da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor” ifadelerini kullandı.

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