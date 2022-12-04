Bakan Kirişci, Kahramanmaraş Kültür Derneği’nin yeni genel merkezinin açılışına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da Kahramanmaraş Kültür Derneği’nin yeni genel merkezinin açılış törenine katıldı.

Kahramanmaraş Kültür Derneği’nin yeni genel merkezinin açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla gerçekleşti. Kurdele kesiminin ardından yeni genel merkezi gezen Bakan Kirişci, mekanların önemine vurgu yaparak, “Mekanın bizim kendi faaliyetlerimizde sağlayacağı katkıyı hepimiz biliyoruz. Ankara’nın böyle güzide yerinde derneğimizin hizmet verecek merkezinin açılışının tarafımızdan yapılıyor olması, hepimize büyük bir mutluluk vermektedir. Mekanların hayırlı hizmetlere ev sahipliği yapmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkesi de tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş Kültür Derneği Başkanı Faruk Bilsin ise derneğin 1996 yılından beri Ankara’da hizmet verdiğini ifade etti.