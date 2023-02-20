Bakan Kirişci: “İlk tespitlerimize göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “İlk tespitlerimize göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor. Hatay’ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.