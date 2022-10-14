Bakan Kirişci, engelsiz yaşam merkezinin temel atma törenine katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak’ta yapımına başlanılan engelsiz yaşam merkezinin temel atma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düzenlenen program kapsamında Uşak’a gelerek etkinliklere katıldı. Program kapsamında Uşak Belediyesi önderliğinde hayırsever vatandaşların da destekleriyle yapımına başlanılan engelsiz yaşam merkezinin temel atma törenine katılan Bakan Kirişci, burada engeli bireylerle de sohbet etmesinin ardından yaptığı konuşmada binanın en yakın zamanda bitmesi ve hayırlı uğurlu olmasını diledi. Konuşmaların ardından temel atmanın başlamasından önce eğlenceli sohbetlerin de yaşandığı anlarda Bakan Kirişci, Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın yeni projeler yapması şartıyla engelsiz yaşam merkezinin açılışına da geleceğine söz verdi. Sonrasında İl Tarım Müdürlüğü’ne giderek burada çiftçi vatandaşlara tohum dağıttı. Buradaki programın ardından kenti terk eden Kirişci’ye Vali Turan Ergün, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın da eşlik etti.