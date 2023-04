Bakan Kirişci: “Bu mevzuat ile tarımda bir devrim başlayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Bu mevzuat ile tarımda bir devrim başlayacak. Ülkemiz 2023 yılında yeni bir vizyona başladı. Planlı üretimin ve sözleşmeli üretimin gerçekleşmesi, ekilmeyen alanların boş bırakılmayarak üretimin gerçekleşmesi cumhuriyetimizin yeni yüzyılına yakışan bir davranıştır" dedi.

Kırklareli’nde düzenlenen sektör temsilcileri buluşmasına katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım ile ilgili 9 kanunda 40 maddeden oluşan mevzuat değişikliği yapıldığını söyledi. Kirişci, yapılan yeni mevzuatlar ile tarımda yeni bir dönem başlayacağını belirterek, “Ülkemiz 2023 yılında yeni bir vizyona başladı. Planlı üretimin ve sözleşmeli üretimin gerçekleşmesi, ekilmeyen alanların boş bırakılmayarak üretimin gerçekleşmesi cumhuriyetimizin yeni yüzyılına yakışan bir davranıştır” dedi.

Tarım sektörü temsilcileri ile toplantı yapmak üzere Kırklareli’ne gelen Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ilk olarak Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Birol Ekici ile görüşen Kirişci, Rektörlük Kültür Merkezi’nde tarım sektörü temsilcileri ile buluştu. Düzenlenen toplantıya Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri ile çok sayıda üretici katıldı. Toplantıda katılımcılara hitap eden Kirişci, "Göreve geldiğimizde tüm Türkiye’nin ihracat rakamı, 36 milyar dolardı. 2022 sonu itibarıyla tek başına tarım ve gıda ürünleri ihracatı, 30 milyar dolar. İnşallah hedefimiz; tek başına tarım sektöründe yılsonu itibariyle bu 36 milyar dolara ulaşmak" dedi.

Kirişci devamında “Bu yıl tarımsal destekleme rakamımız inşallah 55.5 milyar mertebesinde olacak. Bu sadece tarımın destekleri, bakın 14.4 milyar lira tek başına Kırklareli’ne Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarım kısmında verdiğimiz destekler ve yatırımların tutarı." diye konuştu.

“Tahıl Koridordu Millete Oh Çektirdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ve ısrarlı takipleri ile tüm dünyanın tahıl ihtiyacına çözüm olan Tahıl Koridoru Anlaşması’na da değinen Bakan Kirişci, “Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Yine bir şaşkınlık yaşadık. Allah’tan Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde izlemiş olduğumuz her iki ülke de bizim için, yani Rusya ve Ukrayna’yı kastederek söylüyorum, her iki ülke de bizim için dost ve komşu ülkelerdir deyip birini diğerine tercih etmedik. Doğru bir politika, milli bir politika, milli bir duruş sergilendiği için 860 civarında geminin geçtiği bir tahıl koridorunu açtık. 6 ay çalıştı, bir 6 ay daha geçti. Şimdi bir iki ay daha yine uzatması var. Temennimiz bunun uzaması. Geçen yıl bu zamanlarda, akaryakıtın 31 liraya kadar çıktığını hatırlayalım. Bugün akaryakıt 21 lira. Bugün 1 yıl öncesine göre gübreyi daha ucuza alabilir hale geldik. Sadece tarım ürünleri ve gıda sektöründe değil; bütün emtia fiyatlarında ciddi bir gerileme yaşandı. Tahıl koridoru, dünyaya rahat nefes aldırdı. Millet oh be dedi. Çünkü nereye gideceği belli değildi. Geçen yıl 1 ton buğday 445 dolardı. Şu anda buğday almak isterseniz 295-300 dolar. Bunları bir rastlantı, tesadüf veya 2 kişi arasında geçen bir görüşme olarak görürsek; kendi ülkemize haksızlık etmiş oluruz. Çünkü Türkiye herhangi bir ülke değil. Türkiye, güçlü bir ülke. Türkiye tarımsal üretimi ile de vazgeçilmez olduğunu gösteren bir ülke oldu" ifadelerini kullandı.

“Kırklareli tarımda tedarikçi şehir olabilir”

Tarımda, “arz güvenliği, gıdaya erişim, güvenilir gıda ve güvenilir sistem” olarak dört madde olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuşmasında, “Bu saydığım sistemlerin risklere karşı dayanabilir olması gerekmektedir. Yani, her şehir kendine yetebilir halde olmalıdır. Örnek vermek gerekirse; Antalya’dan kamyonlarla yola çıkan domates, 750 kilometre mesafeyi kat ediyor. 270 bin kamyonla Türkiye’deki 76 ilden İstanbul’a tedarik yapılıyor. Sevkiyat için 140 milyon kilometre yol kat ediliyor. Üretim noktasından tüketim noktasına gelmesi 4 günde tamamlanıyor. Böylece lojistik maliyetleri artıyor, ürünün gıda tazeliğini ortadan kalkıyor. Karbon ayak izine sebebiyet veriyoruz. Bunun da büyüklüğü 117 bin ton. Bu bağlamda yerinde istihdam ve kent tarımına büyük önem veriyoruz. Kırklareli bu noktada öneme sahip olan bir şehir. Ürünler neden 750 kilometre mesafeden gelsin ki? Kırklareli’nin hemen yanı başında İstanbul gibi metropol bir kent var. Kırklareli tarımda tedarikçi bir şehir olabilir. Endüstriyel seralar kurulabilir. Jeotermal enerji başta olmak üzere yenilebilir enerji kaynakları ile seralar ısıtılabilir. Seralardan organize sanayi bölgeleri oluşabilir” ifadelerine yer verdi.

“Yeni kanunlar ve maddeler geliyor”

Tarımda yeni kanunların ve mevzuat maddelerinin geleceğini ifade eden Bakan Kirişci, “Yapacağımız değişiklikler 9 kanun ve 40 maddeden oluşuyor. Bu dönemlerde meclisten mevzuat çıkarmak kolay olmuyor. Çünkü herkes seçimlere odaklandı. Amacımız tarımda planlamayı mümkün kılan, üretimi güçlendiren, sözleşmeli üretimi gündeme getiren, ekilmeyen bir karış toprak bırakmayan ve üreticilerin tamamını ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ (ÇKS) ile kayıt altına alarak desteklemeye çalışan bir mevzuat çıkarmak. İnşallah en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız bunu onaylar ve Resmi Gazete’de yayınlanır. Ama her ihtimale karşı, zamanı iyi kullanmak için alt mevzuatlar noktasında arkadaşlarımıza talimat verdik, bu çalışmaları hızla yürütüyorlar" dedi.

Tarımda sözleşmeli üretimin büyük önem taşıdığını belirten Kirişci, “Üreticimiz bizim vazgeçilmezimizdir. TARSİM ile ürünlerin sigortalanmasına kadar her şeyi yapıyoruz. Çiftçimiz ürettiği malı kimin alacağını bilecek. Pazar sorunu olmadığından emin olacak. Bizim arzuladığımız sistem böyleydi değil mi? Bu sene patates para etti, bu sene patatesten zarar ettik. Bunlar, bu ülkenin sıklıkla şahit olduğu hadiselerdi. Artık bunlar da inşallah tedavülden kalkacak. Bu mevzuat ile tarımda bir devrim başlayacak. Ülkemiz 2023 yılında yeni bir vizyona başladı. Planlı üretimin ve sözleşmeli üretimin gerçekleşmesi, ekilmeyen alanların boş bırakılmayarak üretimin gerçekleşmesi cumhuriyetimizin yeni yüzyılına yakışan bir davranıştır” dedi.

’ÇKS’ya kayıtlı veya değil sorunu kalmayacak, ekim yapmayanın tarlasını kiralayacağız”

Yeni kanunlar ve mevzuatlar ile üretim yapmayan çiftçilerin tarlalarının kiralanacağını belirten Bakan Kirişci, “Yeni sistemde iki yıl üretim yapmayan çiftçilerimiz tespit edilirse, onlara ‘Sen burayı üretmek için kullanmıyorsun. Buraya bir bedel biçtik. Bu kira bedelini sana ya da varislerinize ödeyeceğiz.’ Bu üretim için bir çözüm olacak. ÇKS’ye kayıtlı olmayan üretici kalmayacak. İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlerimize hayvanların takibi ve arazilerin ekilip ekilmediğini kontrol etmeleri için talimat vereceğiz. Bu bizim kanayan yaramızdır. Böylece bunu ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

“133 orman şehidimiz var”

Yeni mevzuat ile ormancılık alanında da yenilikler yapılacağını ifade eden Bakan Kirişci, "Bugüne kadar ormanda 133 şehidimiz oldu. Bunun 105’i kendi vatandaşımız, geri kalanı yabancı uyruklu vatandaşlar. Yabancıları hariç tutacak olursak; bu 105 kardeşimiz başta olmak üzere bunlar şehitlik payesi alacaklar. Tıpkı diğer şehitlerimiz gibi muamele görecekler" dedi.