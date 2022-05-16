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Bakan Kirişci, 2022 yılı ‘Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı’na katıldı

2022 yılı ‘Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı’na Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci katıldı. Toplantıda konuşan Kirişci, “Türkiye, ağaçlandırmada Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncü sırada yer almaktadır” dedi.

Politika 16.05.2022, 11:30
Bakan Kirişci, 2022 yılı ‘Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı’na katıldı

2022 yılı ‘Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı’na Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci katıldı. Toplantıda konuşan Kirişci, “Türkiye, ağaçlandırmada Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncü sırada yer almaktadır” dedi.

2022 yılı ‘Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı’ İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü’nde gerçekleşti. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Kirişci, Türkiye’nin ağaçlandırmada Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncü sırada yer aldığını belirtti. Kirişci, ‘Geleceğe Nefes’ projesinin ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

“Türkiye ağaçlandırmada Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncü sırada yer almaktadır”

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Ormanlarımızı, bu işe gönül vermiş yaklaşık 40 bin çalışma arkadaşımızla koruyor, geliştiriyor ve yeşil vatanımızı gelecek nesillere aktarmak için mücadelemize devam ediyoruz. Bir yandan orman yangınlarını önleyici sistemleri hayata geçirirken diğer yandan her yıl 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturuyoruz. 2023 yılı hedefimiz; 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak ve böylelikle 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı 23,4 milyon hektara çıkarmaktır. Uluslararası Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2020 raporuna göre Türkiye, ağaçlandırmada Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncü sırada yer almaktadır. Gurur duyduğumuz bir diğer başarımız ise ‘Geleceğe Nefes’ projesidir. “Daha yeşil bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir dünya” hedefiyle 11 Kasım 2019’da Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle başlatılan bu proje, vatandaşlarımız tarafından büyük bir ilgi görmüştür. Orman teşkilatımızın destekleriyle düzenlenen ağaç dikme kampanyalarına vatandaşlarımız geniş katılım göstermektedir. Takdir edersiniz ki; işimiz sadece ormanları korumak, ağaç dikmek, yangın söndürmek değil, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunmak, orman köylüsünü kalkındırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza ek gelir kaynakları sunmaktır. Bu çerçevede orman köylümüze önemli bir katma değer sunan ve 2002’de 31 bin ton olan odun dışı orman ürünleri üretimini, 2021 yılında 928 tona çıkardık. 2023 yılı hedefimiz ise bu üretimi 1 milyon 200 bin tona çıkarmaktır. Artan üretime paralel olarak ihracatta da büyük bir ivme yakaladık. 2002’de 39 milyon dolar olan odun dışı orman ürünleri ihracatını 2021’de 1 milyar 600 milyon dolara yükselttik” diye konuştu.

“Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz”

Sözlerine devam eden Bakan Kirişci, “İhracatımızın 2023 yılında 2 milyar dolara ulaşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. ORKÖY çalışmaları çerçevesinde 2002’de 96 milyon TL’lik destek ve hibe sağladığımız orman köylümüze, 2021 yılında 354 milyon TL katkı sunduk. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede özellikle teknoloji yoğunluklu bir strateji izleyeceğimizin altını çizmek istiyorum. Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz. 39 olan helikopter sayımızı 55’e, Uçak sayımızı 3’ten 20’ye, İHA sayımızı 4’ten 8’e yükselttik. Rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA hazırda beklemektedir. Yani hava gücü olarak hazırlıklarımız tamdır. Yangınların söndürülmesinde en önemli güç olan karadan müdahale ekiplerini de önemli ölçüde artırdık. Orman teşkilatı başta olmak üzere, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımıza yangınlara karşı eğitim verdik. Bu eğitimlere 21 bin teşkilat mensubumuzun yanı sıra 20 bin askeri personel ve 100 bin gönüllü vatandaşımız katıldı. Yeni katılacak 5 bin işçi, 283 mühendis ve bin 500 orman muhafaza memuru ile ekiplerimizi daha da güçlendiriyoruz. Bu konuda attığımız bir diğer önemli adım da yangınlara karşı profesyonel mücadele edecek ORKUT ekiplerinin kurulmasıdır. Özel eğitimlerden geçen 462 kişilik bu ekip, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede aktif rol oynayacaktır. Ayrıca 150 kişilik yangın uzmanı da operasyonu sahada anlık veriler ışığında yönetecektir. Kara gücümüzü toplamda bin 350 arazöz, 692 iş makinesi ve 2 bin 270 ilk müdahale aracıyla güçlendirdik. Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyon çerçevesinde rezerv güç olarak 185 dozeri, 12 su tankerini, 25 greyderi, bin 913 ekskavatörü ve 229 treyleri hazırda bulunduruyoruz. AB Sivil Koruma Mekanizması üyesi olmamız hasebiyle acil durumlarda bu mekanizmanın havuzundaki uçaklardan yararlanmaktayız. Ayrıca geçmiş yıllarda yangın afeti yaşayan 12 ülkeye de destek verdiğimizi söylemek isterim. Sizlere aktarmak istediğim önemli bir çalışma da Antalya’da kurduğumuz Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezidir. Burada bugüne kadar 16 ülkeden yangın uzmanlarına eğitim verildi” ifadelerini kullandı.

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