Bakan Kirişci 15’inci Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı’na katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 15. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı “Caspian Agro”nun açılışına katıldı. Bakan Kirişci, "Türkiye şu anda 1 milyar 400 milyon dolar gibi sadece su ürünleri alanında ihracat yapan önemli bir ülke haline geldi" dedi.

Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, başkent Bakü’de 15’inci Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı “Caspian Agro”nun açılışına katıldı. Kirişci, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile fuar alanındaki stantları gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Kirişci, fuar çerçevesinde ilk defa düzenlenen Balık Ekmek Festivali’ne de katılarak ziyaretçilere balık ekmek dağıttı.

Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Babayev, Türkiye’den birçok balık çeşidinin Azerbaycan’a getirildiğini belirterek, “Festivalde balıklar pişirilerek dağıtılacak. Buradaki esas amacımız vatandaşların balık ürünlerini daha fazla tüketmesi, balık kültürünün daha da yaygınlaşmasıdır” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kirişci, “İlk ziyaretimizi geleneksel haline getirdiğimiz gibi dost ve kardeş Azerbaycan’ımıza yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve Azerbaycanlı kardeşlerimize olan muhabbetlerini öncelikle belirtmek isterim. Bugün Azerbaycan başbakanımızın, bakan arkadaşlarımızın birlikte iştirakiyle fuarın 15’incisinin açılışını gerçekleştirdik. Gerçekten hem katılım bakımından, hem de katılanlar bakımından çok özel ve çok iyi organize edilmiş bir fuar. 450’ye yakın firmanın katılımcı olarak katıldığını öğrendim. Bunlardan 54 tanesinin de Türk girişimcilerden oluşuyor olmasına da çok mutlu oldum, çok sevindim” dedi.

Türkiye’nin su ürünleri konusuna son 20 yılda çok büyük bir önem verdiğini vurgulayan Kirişci, “Bu vermiş olduğumuz önemin meyvelerini de çok şükür aldık. Hem üretimimizi artırdık, hem de ihracatımızı artırdık. Türkiye şu anda 1 milyar 400 milyon dolar gibi sadece su ürünleri alanında ihracat yapan önemli bir ülke haline geldi. Biz de kardeşlerimizden esirgemeyelim, onlara da bu su ürünlerimizden tattıralım istedik” diye konuştu.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirişci, Karabağ’daki Ermeni işgalinin son bulduğunu belirterek, “Bu işgalle ilgili bu coğrafyayı terk etmiş olan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimize tekrar topraklarınıza dönün demek çok yeterli ve anlamı olmuyor. Mutlak surette bunların terk ettikleri topraklara geri döndüklerinde gündelik hayatlarını sürdürebilecekleri bir faaliyetin olması gerekiyor. Bu tür coğrafyalarda en öne çıkan faaliyetler, tarımsal faaliyetlerdir” şeklinde konuştu.

“Ortak projelerimiz var”

Karabağ’a geri dönecek insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir üretimin içerisinde olmaları gerektiğini ifade eden Bakan Kirişci, “Dost ve kardeş Azerbaycan’ın ilgili bakanlarımız ve bakanlıklarımıza uygulayacağımız projeler var. Bu projeler buraların tarımsal alanda yeniden imarıyla ilgili. Nedir bu imardan kastımız. Gerek bitkisel üretim, gerekse de hayvansal üretim konusunda burada üretim faaliyetlerinin başlaması lazım. Buranın çok önemli istekleri ve ihtiyaçları var. Bir taraftan ihtiyaç duyulan yem bitkileri yetiştirilirken, bir taraftan da büyükbaş, küçükbaş, kanatlı gibi aklınıza gelebilecek hayvancılık alanındaki diğer faaliyetler de yine burada öğretilecek. Bu da yeterli değil, bizim bir de gıda ayağımız var. Üretilen ürünlerin bir gıda sanayii marifetiyle artık tüketicinin de kullanabileceği bir formata, biçime dönüştürülmesi lazım. Azerbaycan’a tarım ürünleri ihracatımız var. Aynı zamanda da bizim de, Azerbaycan’dan ne alabilirizi tartışmamız gerekiyor. Çünkü biz sadece kazanan değil, kazanırken kazandıran bir ülkeyiz. Böyle bir kimliğimiz var. Başka ülkelerden ayrışan yanımız bu. Ama biz gerekirse bu kardeşlerimizin kenti topraklarında, kendi coğrafyalarında bu üretimi yaparak, bu üretimle ilgili faaliyetleri yerinde yaparak kazanmalarını istiyoruz” dedi.

Bakan Vahit Kirişci, ziyareti çerçevesinde Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Kirişci, Bakü temasları çerçevesinde bugün Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli ve Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ile de bir araya gelecek.