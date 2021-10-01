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Bakan Kasapoğlu’ndan Nur Germen için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Türk basketbolunun önemli isimlerinden Nur Germen için taziyede bulundu.

Politika 01.10.2021, 12:14
Bakan Kasapoğlu’ndan Nur Germen için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Türk basketbolunun önemli isimlerinden Nur Germen için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk basketboluna büyük emekler veren Nur Germen için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu taziye mesajında, “Türk basketboluna her kademede büyük hizmetlerde bulunan Nur Germen’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Basketbolumuza vermiş olduğu hizmetlerle önemli katkı sağlayan Nur Germen’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim” dedi.

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