Bakan Kasapoğlu’ndan Nezih Alkış için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Türk spor medyasının duayen isimlerinden Nezih Alkış için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Türk spor medyasının önemli isimlerinden Nezih Alkış için taziyede bulundu. Bakan Kasapoğlu taziye mesajında, “Türk spor basınının duayenlerinden Nezih Alkış’ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Nezih Alkış’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.