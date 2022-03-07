Bakan Kasapoğlu’ndan milli sporcu Özsoy ve beraberindekiler için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden tekvando antrenörü Nadir Özsoy, milli sporcu Semanur Özsoy ve sporcu velisi Hüseyin Kaplan için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar’da düzenlenen tekvando şampiyonasına giderken trafik kazası geçirerek vefat eden tekvando antrenörü Nadir Özsoy, milli sporcu Semanur Özsoy ve sporcu velisi Hüseyin Kaplan için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tekvando camiamızın kıymetli antrenörlerinden Nadir Özsoy, kızı Semanur Özsoy ile Hüseyin Kaplan’ın geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tekvando camiasına başsağlığı dilerim."