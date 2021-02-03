Bakan Kasapoğlu’ndan gençlere müjde

AK Parti Bilecik İl Kongresine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Söğüt ilçesinde gençlere verdiği müjdesinde, Oba Kent Projesi ile dünyanın dört bir yanındaki gençlerin Söğüt’te buluşacağını söyledi.

Bilecik İl Kongresine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Söğüt ilçesine geldi. Burada bakanları karşılayan partililer poşu bağlayarak çiçek takdim etti. Burada Ertuğrulgazi Türbesini ziyaret eden Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Alp askerlerinin nöbet değişimi izledi. Ardından türbede dua eden bakanlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ‘Oba Kent’ Projesini gezdi. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ertuğrul Gazi’nin huzurundayız, bu vesileyle tüm ecdadımızı, tüm büyüklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

“Dünyanın dört bir yanında ki gençler Söğüt’te buluşacak”

Söğüt’te gerçekleştirecekleri ‘Oba Kent’ projesi hakkında müjde veren Kasapoğlu, "Çünkü kuruluşun merkezinden yayılacak gençlik ruhu ve bu anlamda gençliğimiz burada edineceği birikimler, tecrübe apayrı bir anlam taşıyacak. İnşallah kapasitesiyle ve sağlayacağı olanaklarla; konferans odaları, atölyeler, çalışma alanları, spor alanları başta geleneksel sporlarımız olmak üzere ve konaklama imkânlarıyla Türkiye’nin dört bir yanından gençlerimizi, dünyanın dört bir yanından gençleri hem ulusal anlamında hem de uluslararası anlamda eğitecek, tanıtacak ve bu anlamda da tarihi coğrafyayı gençlerimizin zihninde daha da güçlü bir biçimde gençlerimiz zihninde, bilerek, görerek yer edindirecek ayrı bir çalışma olacak. Hep birlikte bu çalışmayı, gençlik kampımızı, Ertuğrul Gazi Gençlik Kampını en kısa zaman da Söğüt’e, Bilecik’e, ülkemize kazandıracağız. Ben bu vesileyle katkısı olan herkese, sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Bakanımıza ve tüm Bilecik yöneticilerine, protokolüne, halkımıza, Söğütlülere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.