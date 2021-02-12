Bakan Kasapoğlu’ndan ‘Genç Ofis’ açılışı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde kurulan ‘Gençlik Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Bir dizi programa katılmak üzere sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Kasapoğlu, katıldığı AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulunun ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne (Van YYÜ) geçti. Bakan Kasapoğlu, burada kurulan ‘Genç Ofis’in açılış törenine katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Van’ı hem bölgesel, hem de ulusal anlamda bir üs ilan ettiklerini belirtti. Bakan Kasapoğlu, “Van’ın gençliği sadece nüfusla değil, dinamizm heyecanıyla da öncü bir ildir. Her faaliyetimiz için Van’da inşallah hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. Yeni tesis ve salonlarla tüm imkanlarla buluşturacağız. Bu güzel çalışma olan Genç Ofisin başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizin gençleri olmak üzere, tüm Van halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda imzaladığımız protokollerle hem Van hem de ilçelerinde ve köylerine kadar çok önemli tesisleri birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamda her tesisin aynı zamanda bir genç ofis olduğunu da vurgulamak istiyorum. Tüm tesislere hep birlikte sahip çıkacağız. Genç ofis Türkiye’nin en hızlı gerçekleştirilen teftiş edilen ve donatılan genç ofisi oldu. Bu manada Van’da ki çalışma arkadaşlarıma, Rektörümüz ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen Gençlik Ofisi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, daha sonra buradaki atölyeleri gezdi.

Açılış törenine Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Güraçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kurum amirleri ve akademisyenler katıldı. Bakan Kasapoğlu, ardından kentten ayrılmak üzere Ferit Melen Havalimanı’na geçti.