Bakan Kasapoğlu’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“’Türkiye Cumhuriyeti, aynı milletin yeni bir devletidir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Milletimizin, büyük bir özveri ve kahramanlıkla verdiği istiklal mücadelesi, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandırılmıştır. Cumhuriyet, Türk milleti için sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bağımsızlığının da sembolüdür. 29 Ekim, milletimizin kendi kaderini kendisinin tayin etme kararlılığını tüm dünyaya açıkça ilan ettiği gündür.

Bizlere düşen görev, Türk milletinin devletiyle birlikte sonsuza kadar var olması için çabalamak ve bu ruhu bizden sonraki nesillere aktarmaktır. Gazi Mustafa Kemal’in ’Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözüyle Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin bakanlığı olarak milletimizin huzuru için; Cumhuriyet’in kazanımlarına sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ülkemiz gençlerinin huzur ve mutluluğu için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizle birlikte ülkemizi çok daha güçlü ve aydınlık yarınlara taşıyacağız. Bunu yaparken de gençlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinde yer alan milli bağımsızlığımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Bu anlayışla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak en büyük sorumluluğumuzdur.

Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yaşını, Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklâlimiz için mücadele eden bütün kahramanlarımızı hürmetle, rahmetle yâd ediyorum.”