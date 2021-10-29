banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Bakan Kasapoğlu’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Politika 29.10.2021, 08:54
Bakan Kasapoğlu’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“’Türkiye Cumhuriyeti, aynı milletin yeni bir devletidir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Milletimizin, büyük bir özveri ve kahramanlıkla verdiği istiklal mücadelesi, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandırılmıştır. Cumhuriyet, Türk milleti için sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bağımsızlığının da sembolüdür. 29 Ekim, milletimizin kendi kaderini kendisinin tayin etme kararlılığını tüm dünyaya açıkça ilan ettiği gündür.

Bizlere düşen görev, Türk milletinin devletiyle birlikte sonsuza kadar var olması için çabalamak ve bu ruhu bizden sonraki nesillere aktarmaktır. Gazi Mustafa Kemal’in ’Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözüyle Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin bakanlığı olarak milletimizin huzuru için; Cumhuriyet’in kazanımlarına sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ülkemiz gençlerinin huzur ve mutluluğu için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizle birlikte ülkemizi çok daha güçlü ve aydınlık yarınlara taşıyacağız. Bunu yaparken de gençlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinde yer alan milli bağımsızlığımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Bu anlayışla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak en büyük sorumluluğumuzdur.

Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yaşını, Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklâlimiz için mücadele eden bütün kahramanlarımızı hürmetle, rahmetle yâd ediyorum.”

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3