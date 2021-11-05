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Bakan Kasapoğlu: "’Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın’ diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "’Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın’ diyerek başlayan bu yolculuk hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, onun engin vizyonuyla 84 milyonun kardeşlik anlayışıyla adalet ve kalkınma misyonunu her geçen gün güçlendiren bir heyecanla devam ediyor ve edecek" dedi.

Politika 05.11.2021, 18:42
Bakan Kasapoğlu: "’Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın’ diyerek başladığımız yolculuk heyecanla devam ediyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "’Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın’ diyerek başlayan bu yolculuk hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, onun engin vizyonuyla 84 milyonun kardeşlik anlayışıyla adalet ve kalkınma misyonunu her geçen gün güçlendiren bir heyecanla devam ediyor ve edecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak ziyaretleri kapsamında Çaydeğirmeni beldesini ardından Valiliği ziyaret etti. Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Ziyaret sonrası kentteki spor yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapan Bakan Kasapoğlu, toplantı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kasapoğlu, "Valiliğimizde toplantı yaparak her alandaki çıtayı yükseltiyoruz. Tabi ki statta bunlardan bir tanesi. Onunla ilgili çalışmalara hız verme kararı aldık. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik makamı ziyareti sonrası Gazipaşa Caddesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafları tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, yolda karşılaştığı vatandaşlarla ve gençlerle sık sık sohbet etti. Ziyaret ettiği esnaflara kitap takdim eden Bakan Kasapoğlu, ziyaretler kapsamında AK Parti il teşkilatında partililer ile buluştu.

"Zonguldak’taki yatırımları gözden geçirdik"

Bakan Kasapoğlu, partililerle bir araya geldiği toplantıda kentteki spor yatırımlarına değindi. Kentin gençlik ve spor yatırımlarını daha ileriye taşıma idealinde omuz omuza, el ele yürümeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bugünkü çalışmalarımızı Zonguldak ilçeleri başta olmak üzere hayırlı olmasını diliyorum. Bugün hem Zonguldak’ın spor yatırımlarını son 19 yılda bu anlamda gerçekleştirdiğimiz pek çok yatırımı gözden geçirdik. Bundan sonraki süreçte spor adına neleri yapacağız. Bugünümüz yarınımız en büyük umudumuz gençlerimiz için hem bugüne kadar tabloyu konuştuk. Çalışmaları müzakere ettik. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürece Zonguldak’ı gençlik ve spor alanında daha ileriye taşlıma idealimizde el ele omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İnsanlık için umut olmaya, beraber olmaya devam edelim"

Bakan Kasapoğlu, AK Parti’nin kuruluş yıldönümünü hatırlatarak, "Önceki gün 3 Kasım hep birlikte idrak ettik. ’Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın’ diyerek başlayan bu yolculuk hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, onun engin vizyonuyla 84 milyonun kardeşlik anlayışıyla adalet ve kalkınma misyonunu her geçen gün güçlendiren bir heyecanla devam ediyor ve edecek. Bu konudaki bu yürüyüşteki asıl unsur, yol arkadaşlarımızın, dava arkadaşlarımızın varlığı bizim en büyük heyecanımız, gücümüz. Rabbim kardeşliğimizi bu anlamdaki güzel iklimin ebediyen var kılsın. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kastedenlere hiçbir zaman fırsat vermesin. İnşallah el ele omuz omuza bu yürüyüşümüzle sadece ülkemiz için değil. İnsanlık için, mazlumlar için umut olmaya bir ve beraber olmaya devam edelim. İnşallah 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza da gençlerimiz için bu aziz millet için hedeflerimize birer birer ulaşmaya da devam edelim. Yine sizlerle güzel vesilelerle birlikte olmaya, hasbihal etmeye, kucaklaşmaya devam edelim" şeklinde konuştu.

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