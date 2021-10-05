Bakan Kasapoğlu, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu’nun tebrik mesajı şöyle:

“Türk voleybolunun iki güzide kulübünün karşılaştığı 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek kupayı müzesine götüren Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nı kutluyorum. Karşılaşma boyunca centilmence bir oyun sergileyen her iki takımımızı da tebrik ediyor, yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum.”