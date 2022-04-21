banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Oyder Başkanlığına Altuğ Erciş Seçildi
Oyder Başkanlığına Altuğ Erciş Seçildi
Fındıkta ’kozalak akarı’ ile mücadele başladı
Fındıkta ’kozalak akarı’ ile mücadele başladı
Tüketici güveni yüzde 7,3 azaldı
Tüketici güveni yüzde 7,3 azaldı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a 2018’den beri kaybetmiyor
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a 2018’den beri kaybetmiyor

Bakan Kasapoğlu: “Uluslararası spor organizasyonunu Şubat’ta Erzurum’da gerçekleştireceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum’a geldi. AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Kasapoğlu, “Uluslararası spor organizasyonunu Şubat’ta Erzurum’da gerçekleştireceğiz” dedi.

Politika 21.04.2022, 20:53
Bakan Kasapoğlu: “Uluslararası spor organizasyonunu Şubat’ta Erzurum’da gerçekleştireceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum’a geldi. AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Kasapoğlu, “Uluslararası spor organizasyonunu Şubat’ta Erzurum’da gerçekleştireceğiz” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Kış sporlarında artık Erzurum’un bir marka şehir olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Önümüzdeki yıl okul sporlarıyla ilgili uluslararası spor organizasyonunu Şubat’ta Erzurum’da gerçekleştireceğiz. Erzurum, her şeyin en güzeline ve iyisine layık. Projeleri destekleme noktasında da inşallah ilgili olsun, gençlikle ilgili olsun tüm çabamızı da ortaya koyacağız. Tabii gençlerimiz bizim umudumuz, Erzurum’un gençleri, bu anlamda hakikaten bugüne kadar hep özveriyle gayretle, inançla öncü olan gençler. Gerek Gençlik Merkezlerimiz ve gerekse gençliğe olan desteklerimiz Erzurum’da hızla devam edecek” dedi.

Yurt çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında yurtlarımız var. 750 binden fazla öğrencimizi, gencimizi bir yuva sıcaklığıyla bağrına basıyor ve bugün yine bir yurdumuzda Erzurum’da iftarımızı gençlerimizle beraber yapacağız hep birlikte. Bu anlamda yurt altyapımızdan, gençlik merkezi altyapısına, gençlik merkezinden gençlik kamplarına kadar çabalarımız, çalışmalarımız, ilçe sathında da devam edecek” diye konuştu.

“Türkiye sadece Türkiye’nin değil, dünyanın umudu bir ülke”

Türkiye’nin vizyonu olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin vizyonu çıtayı yukarı taşıma ve bu anlamda hakikaten her geçen gün her alanda olduğu gibi hem gençlikte hem sporda daha önde olmak. Biz de bu vizyona layık olmak için bugüne kadar olduğu gibi iş birliklerimizi gerek yerel yönetimlerimizle ve gerekse diğer kurum, kuruluşlarla inşallah bir sinerji oluşturma mantığıyla devam ettireceğiz. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın umudu bir ülke ve bu noktada da bu kutlu yürüyüşümüze Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği de AK kadrolarla Cumhur İttifakı’yla inşallah 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımız için durmadan, yorulmadan omuz omuza devam edeceğiz. Ve bu çerçevede tabii iki bin yirmi üç seçimleri, önümüzdeki en önemli hedeflerimizden bir tanesi ve ben inanıyorum ki Erzurum bugüne kadar olduğu gibi 2023’te o güçlü sadasını demokrasiden, adaletten, haktan, hukuktan yana olan o güçlü sadasını sandıkları birer birer patlatarak tüm dünyaya haykıracak ve ben tabii bu manada teşkilatımız siz değerli dava arkadaşlarımız bu yolu birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizle inşallah bu hedeflerimizi de en güçlü şekilde gerçekleştireceğiz” açıklamalarında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, ziyaretlerin ardından Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya gelerek iftar yemeği için sıraya girdi. İftarını öğrencilerle açan Bakan Kasapoğlu, bir süre sohbet ettikten sonra yurttan ayrıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
İmsak 04:36
Güneş 06:10
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:56
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Samsunspor 30 43
9. Tuzlaspor 31 42
10. Altınordu 32 41
11. Adanaspor 31 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Keçiörengücü 31 38
15. Menemen Belediyespor 31 37
16. Kocaelispor 31 37
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 32 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Atletico Madrid 33 61
3. Barcelona 31 60
4. Sevilla 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Getafe 33 35
15. Rayo Vallecano 31 34
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 33 30
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
11°
açık