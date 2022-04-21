Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum’a geldi. AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Kasapoğlu, “Uluslararası spor organizasyonunu Şubat’ta Erzurum’da gerçekleştireceğiz” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Kış sporlarında artık Erzurum’un bir marka şehir olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Önümüzdeki yıl okul sporlarıyla ilgili uluslararası spor organizasyonunu Şubat’ta Erzurum’da gerçekleştireceğiz. Erzurum, her şeyin en güzeline ve iyisine layık. Projeleri destekleme noktasında da inşallah ilgili olsun, gençlikle ilgili olsun tüm çabamızı da ortaya koyacağız. Tabii gençlerimiz bizim umudumuz, Erzurum’un gençleri, bu anlamda hakikaten bugüne kadar hep özveriyle gayretle, inançla öncü olan gençler. Gerek Gençlik Merkezlerimiz ve gerekse gençliğe olan desteklerimiz Erzurum’da hızla devam edecek” dedi.

Yurt çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında yurtlarımız var. 750 binden fazla öğrencimizi, gencimizi bir yuva sıcaklığıyla bağrına basıyor ve bugün yine bir yurdumuzda Erzurum’da iftarımızı gençlerimizle beraber yapacağız hep birlikte. Bu anlamda yurt altyapımızdan, gençlik merkezi altyapısına, gençlik merkezinden gençlik kamplarına kadar çabalarımız, çalışmalarımız, ilçe sathında da devam edecek” diye konuştu.

“Türkiye sadece Türkiye’nin değil, dünyanın umudu bir ülke”

Türkiye’nin vizyonu olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin vizyonu çıtayı yukarı taşıma ve bu anlamda hakikaten her geçen gün her alanda olduğu gibi hem gençlikte hem sporda daha önde olmak. Biz de bu vizyona layık olmak için bugüne kadar olduğu gibi iş birliklerimizi gerek yerel yönetimlerimizle ve gerekse diğer kurum, kuruluşlarla inşallah bir sinerji oluşturma mantığıyla devam ettireceğiz. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın umudu bir ülke ve bu noktada da bu kutlu yürüyüşümüze Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği de AK kadrolarla Cumhur İttifakı’yla inşallah 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımız için durmadan, yorulmadan omuz omuza devam edeceğiz. Ve bu çerçevede tabii iki bin yirmi üç seçimleri, önümüzdeki en önemli hedeflerimizden bir tanesi ve ben inanıyorum ki Erzurum bugüne kadar olduğu gibi 2023’te o güçlü sadasını demokrasiden, adaletten, haktan, hukuktan yana olan o güçlü sadasını sandıkları birer birer patlatarak tüm dünyaya haykıracak ve ben tabii bu manada teşkilatımız siz değerli dava arkadaşlarımız bu yolu birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizle inşallah bu hedeflerimizi de en güçlü şekilde gerçekleştireceğiz” açıklamalarında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, ziyaretlerin ardından Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya gelerek iftar yemeği için sıraya girdi. İftarını öğrencilerle açan Bakan Kasapoğlu, bir süre sohbet ettikten sonra yurttan ayrıldı.