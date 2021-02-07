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Bakan Kasapoğlu: "Tuzla spor turizmi açısından önemli destinasyonlardan birisi olacak”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuzla Belediyesi tarafından projelendirilen spor yatırımlarını inceleyerek, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’dan bilgiler aldı. Bakan Kasapoğlu, “Tuzla, hem İstanbul’umuzun hem de ülkemizin spor alanında birçok sporcuyu yetiştiren, geliştiren ve destekleyen yönü ile beraber spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi olacak” dedi.

Politika 07.02.2021, 14:07
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Bakan Kasapoğlu: "Tuzla spor turizmi açısından önemli destinasyonlardan birisi olacak”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuzla Belediyesi tarafından projelendirilen spor yatırımlarını inceleyerek, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’dan bilgiler aldı. Bakan Kasapoğlu, “Tuzla, hem İstanbul’umuzun hem de ülkemizin spor alanında birçok sporcuyu yetiştiren, geliştiren ve destekleyen yönü ile beraber spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi olacak” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Başkan Yazıcı’dan Tuzla’daki spor yatırımları hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Postane ve İstasyon mahallelerine yapılacak spor alanlarında incelemelerde bulundu. Tuzla’nın spor açısından önemli bir destinasyon olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, ”Gençlerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkânları en güzel şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu manada inanıyorum ki Tuzla, hem İstanbul’umuzun hem de ülkemizin spor alanında birçok sporcuyu yetiştiren, geliştiren ve destekleyen yönü ile beraber spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi olacak. Ben bu vesile ile belediye başkanımıza ve milletvekillerimize değerli ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“Tuzla Belediyesinin çok güzel yatırımları ve projeleri var”

Tuzla’da birçok branşın alt yapısının olduğunu memnuniyetle gördüklerini belirten Bakan Kasapoğlu, ”Bugün sayın başkanımız ve vekillerimiz ile birlikte Tuzla’dayız. Tuzla biliyorsunuz İstanbul’un önemli ilçelerinden bir tanesidir. Hem spor açısından, hem sanayisi, ekonomisi ve turizm potansiyeli ile önemli bir ilçe. Bu manada tabii her bölgede olduğu gibi muazzam bir gençlik potansiyeli var. Tuzla Belediyemizin hem sporcu dostu hem de genç dostu olan çok güzel çalışmaları ve yatırımları var. Biz de biliyorsunuz, yerel yönetimler ile işbirliklerimiz var pek çok alanda. Onlara yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik. Yeni spor yatırımları ve özellikle sadece birkaç branşın değil, Tuzla’da birçok branşın ciddi potansiyeli ve alt yapısı olduğunu memnuniyetle gördük. Bunları inşallah önümüzdeki süreçte yeni projelerle belediyemiz ile el ele vererek geliştireceğiz. Tabii özellikle içerisinde bulunduğumuz bölgenin spor alanı olarak tahsis edilmesi bu anlamda sevindirici. Yine burada spor salonu çalışmasını en kısa sürede belediyemiz ile tamamlayacağız” dedi.

“Kısa sürede projelerimiz halkımızın hizmetine sunulacak”

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, ziyaretinden dolayı Bakan Kasapoğlu’na teşekkür ederek, ”Gerçekten gençlik ve spora verilen önemi bildiğimiz için sayın bakanımızın bu ziyareti bizim için çok verimli oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli zamanını ayırdılar. İnşallah en kısa sürede projelerimiz de halkımızın hizmetine sunulacak duruma gelir” dedi.

Bakan Kasapoğlu’na incelemelerinde AK Parti İstanbul Milletvekilleri Eyüp Özsoy, Osman Boyraz ve Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur eşlik etti.
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