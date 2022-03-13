banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya NATO üssünü vurdu!
Rusya NATO üssünü vurdu!
Türkmenistan’da halk, sandık başında!
Türkmenistan’da halk, sandık başında!
Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı
Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı
"Altın pasaportlu" Rus oligarklar AB yaptırımlarından muaf

Bakan Kasapoğlu: “Türkiye artık organizasyonlarda talep eden değil, talep edilen ülke"

Antalya Diploması Forumu’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye artık organizasyonlarda talep eden değil, talep edilen ülke. Türkiye’ye bu işi vermeyenler düşünsün. Vermek isterlerse kapımız açık her organizasyon için. Türkiye artık spor organizasyonlarında markadır. Kimse bunu gölgeleyemez. Bizim kapımız tüm spor oyunlarına açık" dedi.

Politika 13.03.2022, 14:11
Bakan Kasapoğlu: “Türkiye artık organizasyonlarda talep eden değil, talep edilen ülke"

Antalya Diploması Forumu’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye artık organizasyonlarda talep eden değil, talep edilen ülke. Türkiye’ye bu işi vermeyenler düşünsün. Vermek isterlerse kapımız açık her organizasyon için. Türkiye artık spor organizasyonlarında markadır. Kimse bunu gölgeleyemez. Bizim kapımız tüm spor oyunlarına açık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nun son gününde düzenlenen ‘Spor’ başlıklı foruma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli voleybolcu Eda Erdem katıldı. Forum başlamadan önce salona gelen Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, kurulan mini voleybol sahasında Üstündağ ve milli voleybolcu Eda Erdem ile kısa süreli voleybol maçı yaptı. Protokolün maçı katılımcılar tarafından beğeni topladı.

"Gururumuz oldular"

Bakan Çavuşoğlu, dün akşam sanatın, kültürün, sinemanın, dizilerin ülkenin yumuşak gücünü nasıl geliştirdiğini anlatmaya çalıştıklarını kaydetti. Sporun da müzik kadar, sinema kadar, diziler kadar, Türkiye’nin yumuşak önemli bir gücü olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Herkesin çok sevdiği bir spor dalı var. Türk takım ve sporcuları başarılı oldukça uluslararası alanda gittiğimiz her yerde konuşuluyor, sorular soruyorlar. Başarının sırrını soruyorlar. Filenin sultanları ile voleybolumuz son yıllarda ön plana çıktı. Filenin sultanları son yıllarda voleybolu Türkiye’de ve tüm dünyada Türk milli takımlarının ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Türk kadının gücünü ve ne yapabileceğini gösterdi. Bizim her zaman gururumuz oluyorlar. Bu iş kolay olmuyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu, ortaokulda voleybol takım kaptanı olduğunu dile getirerek, “Lisede voleybol takım kaptanıydım. Bu boyla nasıl voleybol oynuyorsunuz diye sorarsanız, o zaman bu kadar fileler yüksek değildi. Ben de Eda gibi voleybol oynarken tek ayakla smaç vurmaya çalışıyorum. Golfte baya iddialıyım. Bir gün oynayacağız, Eda kaptanı teşvik ediyorum. Hocaları başlamış. Büyük dedelerimin yaylada golfe benzer spor yaptığı rivayeti var” dedi. Çavuşoğlu’nun bu sözleri salonda kahkahalara neden oldu.

Olimpiyatları almak için çok çaba sarfettiklerini anlatan Çavuşoğlu, “Buralardaki oylamalar adaletli olmuyor. Başka dönen şeyler de var. O zaman da, şimdi de alt yapı bakımından hangi kriterleri koyarsanız koyun İstanbul olimpiyatlara, dünyanın en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır. Çok çaba sarfediyoruz. Böyle bir karar verilirse gece gündüz çalışmaya hazırız” ifadelerine yer verdi.

"Türkiye talep eden değil, talep edilen ülke durumuna geldi"

Bakan Kasapoğlu, ise forumun uluslararası arenada Türkiye’nin marka değeri açısından anlamlı bir yer teşkil ettiğinin altını çizdi. Bu forumların olmazsa olmazının gençlerle bir araya gelmek, sporu ve spor diplomasisini konuşmanın kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu belirten Kasapoğlu, “Sporu ve turizmi birbirinden ayrı görmüyorum. Ülkemizin geldiği noktayla son 20 yıldaki tesisleşme, her branşa hitap eden donanımlı en gelişmiş ülkelerin meydan okuyacak alt yapımız var. Mükemmel bir alt yapımız var. Spor turizmindeki atılımlarımızla bunu farklı bir noktaya taşıyoruz. Spor turizminin başkenti olarak görüyoruz Antalya’yı. Gönüllülük spor turizminde de çok ciddi bir güç. Spor turizmine yönelik ülkemizin bu anlamdaki organizasyona ev sahiplikleri yaptık. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 164 organizasyona Türkiye ev sahipliği yaptı. Türkiye talep eden değil, talep edilen ülke haline geldi. Sıcak insan kaynağımızla alt yapımızla daha yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, tüm gençleri İznik’teki Dünya Göçebe Oyunları’na davet etti.

"Türkiye’ye bu işi vermeyenler düşünsün"

60’tan fazla federasyonun olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Ciddi bütçelerde destek veriyoruz. Ülkemizin halk dansları noktasında her yörenin zenginlikleri var. Federasyonun ciddi bir açılımla farklı boyuta taşıması lazım. Biz bakanlık olarak katılımcı gençlik ruhuyla hareket ediyoruz. Bu yılı katılımcılık olarak ilan ettik. Biz gençlerle birlikte yapmak istiyoruz. Olimpiyatları ülke olarak en güzel şekilde organize edecek ülkeyiz. Türkiye artık organizasyonlarda talep eden değil, talep edilen ülke. Türkiye’ye bu işi vermeyenler düşünsün. Vermek isterlerse kapımız açık her organizasyon. Türkiye artık spor organizasyonlarında markadır. Kimse bunu gölgeleyemez. Bizim kapımız tüm spor oyunlarına açık" değerlendirmesini yaptı.

"Sporun birleştirici gücü var"

Milli voleybolcu Eda Erdem, ciddi bir göreve sahip olduklarını, gençlere örnek, Türkiye’yi de tanıtmak zorunda olduklarını kaydetti. Görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığının altını çizen Erdem, “Sporun kişisel gelişime katkı sağladığını, hayata hazırlamaya çalıştığını anlatıyoruz. Takım sporunu yapıyoruz. Takım sporlarında yanındaki arkadaşını tanımanız, fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bu sporu yaptığım için çok mutluyum. Konu milli forma olunca inanılmaz bir destek görüyoruz. Spor çok kuvvetli bir bölüm, tüm dünyayı birleştiriyor. Milli forma için birlik oluyorsunuz, biz bunu sporda başarıyoruz, umarım diğer alanlarda da başarabiliriz. Buna voleybolcular olarak katkı sağladığımız için mutlu ve gururluyuz“ diye konuştu.

"14 numara kaderim dedim ve o zamandan bu yana 14 numara giyiyorum"

Erdem, voleybola çok geç başladığını hatırlatarak, “13.5 yaşında başladım. O dönem Beşiktaş alt yapısındayım. Olan rakamlar belliydi, ben de 14 giymek istediğimi söyledim. Böyle başladı serüven. Bir dönem 12 giymek istedim, ama takımda ablalarım vardı, 12 numarayı onlara verdim. Ama bir hocam vardı, boşta olan 14 numara vardı, bana o numarayı giyebileceğimi söyledi. Ben de bu 14 numara kaderim dedim ve o zamandan bu yana 14 numara giyiyorum” dedi.

Hedeflerini sıralayan Erdem, “Tekrardan bir Fenerbahçe ile kulüpler şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Milli takımla Paris 2024 Olimpiyatları’nda yer almak istiyorum. Dünya Şampiyonası’nda bir madalya kazanmak istiyorum. Eğer inşallah Paris’e gidebilirsen inancım çok yüksek, bende hala aktif şekilde oynuyor olursam kıl payı kaçırdığımız madalyayı almak istiyorum” dedi.

"36 tane fabrikada 0-12 yaş arası Fabrika Voleybol projemiz var"

Üstündağ ise, Türkiye’nin büyük bir devlet ve ülke olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "Voleybolun başarısı bir ekip işidir. Bir çocuğun iyi okuması mı gerekir, iyi spor yapması mı gerekir. Artık bu ikilem kalktı ortadan. Biz voleybolu Türkiye’nin her ilçesine götürdük. 36 tane fabrikada 0-12 yaş arası Fabrika Voleybol projemiz var, ‘Ya benim çocuğum tıp okuyacak, voleybolu nasıl oynayacak’ şeklindeki sorular ortadan kalktı” açıklamalarını yaptı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 28 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Kasımpaşa 29 35
13. Galatasaray 28 35
14. Antalyaspor 28 35
15. Sivasspor 28 34
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 27 56
4. M. United 29 50
5. Arsenal 25 48
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 27 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 27 22
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Villarreal 28 45
7. Real Sociedad 27 44
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 28 33
13. Elche 28 32
14. Rayo Vallecano 26 31
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 28 19