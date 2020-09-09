banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
"Uzaktan eğitim tatil olarak algılanmamalı"
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Bakan Kasapoğlu TEKNOFEST’e katılacak gençlerle bir araya geldi

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, GAZİANTEP’TE DÜZENLENECEK OLAN TEKNOFEST 2020 YARIŞLARINA KATILACAK OLAN SAMSUN ATAKUM GENÇLİK MERKEZİ ÜYESİ TANYELİ ROKET TAKIMI’NI KABUL ETTİ.

Politika 09.09.2020, 10:59
1
Bakan Kasapoğlu TEKNOFEST’e katılacak gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST 2020 yarışlarına katılacak olan Samsun Atakum Gençlik Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı’nı kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yarışacak olan Samsun Atakum Gençlik Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı ile bir araya geldi. Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede gençlik liderliğini Talha Dağ’ın yaptığı Atakum Gençlik Merkezi üyeleri, alçak irtifa (bin 500 metre) kategorisinde geliştirdikleri "Kirkor 2" roketi hakkında Bakan Kasapoğlu’na bilgi verdi. Tanyeli Roket Takımı üyeleri, Tuz Gölü Hisar Atış alanında gerçekleştirilen montaj fırlatma ve kurtarma tanımlı görev hedeflerini başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve roketi başarılı bir şekilde kurtardıklarını ifade ettiler.

“Hayallerinizi hiçbir zaman bırakmayın”

Tanyeli Roket Takımı üyeleri ile tek tek sohbet eden Bakan Kasapoğlu, gençleri kutladı. Bakan Kasapoğlu, gençlerin yaptıkları bu çalışmaları her zaman destekleyeceklerini belirterek, “Hayallerinizi hiçbir zaman bırakmayın. Hayallerinizin peşinden koşun. Çalışmalarınızda başarısızlık yaşasanız da her zaman bildiğiniz yoldan ilerlemeye devam edin” ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, gençlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kendilerine TEKNOFEST 2020 yarışmasında başarılar diledi.

Sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Roket yarışmasının sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0