Bakan Kasapoğlu teknede kahve içti, yenilenen Marmaris Şehir Stadyumu’nu gezdi
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, MUĞLA'DA TÜRKİYE RALLİSİ'NİN STARTINI VERDİKTEN SONRA KORDON CADDESİ'NDE BİR TEKNEDE KAHVE İÇTİ, MARMARİS ŞEHİR STADYUMU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla’da Türkiye Rallisi’nin startını verdikten sonra Kordon Caddesi’nde bir teknede kahve içti, Marmaris Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı olan Türkiye Rallisi’nin startını verdikten sonra Kordon Caddesi’nde bulunan bir teknede kahve içerek AK Parti Milletvekili Yelda Erol Pekcan, Muğla Valisi Orhan Tavlı Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve ilçe protokolü ile istişarede bulundu.
Bakan Kasapoğlu ayrıca Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ralli şampiyonu ve onursal TOSFED Başkanı Fia üyesi Serkan Yazıcı ile birlikte Marmaris Şehir Stadyumu’na giderek yenilenen stadyumu ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Stadyum ziyaretinin ardından Bakan Kasapoğlu Marmaris’ten ayrıldı.
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