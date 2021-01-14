Bakan Kasapoğlu, Siirtli çocukların hayalini gerçeğe dönüştürdü

Siirt’te kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden voleybol sahası yapan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla yeni sahalarına kavuştu. Bakan Kasapoğlu, Siirtli çocuklarla o sahada voleybol maçı yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Siirt’te geçtiğimiz aylarda kendi imkanlarıyla yapmış oldukları voleybol sahasında spor yapan gençlerin bu görüntülerinin medyada yer almasının ardından hemen harekete geçip çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Bakan Kasapoğlu’nun sosyal medya hesabında "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız’’ müjdesini vermesinin hemen ardından Siirtli gençler yeni sahalarına kavuştu. Sahanın yapılmasının ardından Bakan Kasapoğlu, yine sosyal medya hesabından çocukların atık lastiklerden yaptığı sahanın ve yeni yapılan sahanın fotoğraflarını, "Nasıl başladı, nasıl bitti. Siirtli çocuklarımızın umutlarını bir başka bahara bırakmadık” notuyla paylaştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Siirt’i ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, soluğu spor tutkunu gençlerin yanında aldı. Bakan Kasapoğlu’nu karşılarında gören gençler büyük şaşkınlık yaşarken, yeni yapılan ve ‘Lastikpark’ adı verilen sahalarında Bakan Kasapoğlu ile voleybol maçı yapmanın mutluluğunu yaşadılar. Bakan Kasapoğlu, bol bol sohbet ettiği çocuklara tablet ve milli takım forması hediye etti.