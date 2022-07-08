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Bakan Kasapoğlu: "Polemik değil, eser üretiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Kompleksi’nde çalışmaların son hız devam ettiğini belirterek, "Polemik değil, eser üretiyoruz" dedi.

Politika 08.07.2022, 23:14
Bakan Kasapoğlu: "Polemik değil, eser üretiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Kompleksi’nde çalışmaların son hız devam ettiğini belirterek, "Polemik değil, eser üretiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından Abdi İpekçi Spor Kompleksi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Polemik değil, eser üretiyoruz. Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa’nın yeni basketbol üssü olacak" dedi.

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