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Bakan Kasapoğlu, Kars’ta Gençlik Merkezi’nin açılışını yaptı

Kars’ta yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi’nin açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her bir gencimizin sadece bizler için değil, insan için umut olduğunu her buluşmamızda onlardan aldığımız enerjiyle, onların gözündeki ışıkla ve inançla hamdolsun ki görüyoruz” dedi.

Politika 18.04.2022, 19:07
Bakan Kasapoğlu, Kars’ta Gençlik Merkezi’nin açılışını yaptı

Kars’ta yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi’nin açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her bir gencimizin sadece bizler için değil, insan için umut olduğunu her buluşmamızda onlardan aldığımız enerjiyle, onların gözündeki ışıkla ve inançla hamdolsun ki görüyoruz” dedi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Bakan Kasapoğlu, Harakani Havaalanı’nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nedim Aslan tarafından karşılandı. Bakan Kasapoğlu, havaalanından Faikbey Caddesi’ndeki Gençlik Merkezi önündeki tören alanına geçti. Kars Gençlik Merkezi’nin açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, “Evet gençlerimizin her zaman her şeyin daha iyisine layık olduğunun bilincindeyiz. Her şeyin en güzelini, en iyisini gençlerimizle buluşturmanın, onları bu anlamda her şeyin en güzeline erişilir kılmanın gayreti içerisindeyiz. Anadolu’nun her bir vilayeti gözümüzün nuru, yüreğimizin sevdası. İşte geçtiğimiz gün Tunceli’deydik, Şanlıurfa’daydık, Elazığ’daydık. Gençlerimizle bir araya geldik, iftar ve sahur sofralarında buluştuk ve her bir gencimizin sadece bizler için değil, insan için umut olduğunu her buluşmamızda onlardan aldığımız enerjiyle, onların gözündeki ışıkla ve inançla hamdolsun ki görüyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, “İşte bu gençlik merkezi hakikaten ülkemizin en özgün ve en güzel gençlik merkezlerinden birisidir. İnanıyorum ki gençlerimiz burada en kıymetli vakitlerini yarınlar için, bugünler için daha donanımlı ve daha güçlü olma adına geçiriyorlar. Şükürler olsun bizi bu tesisin açılışına eriştiren rabbimize. Ben bu tesisin buralara gelmesinde, bu güzelliği ortaya koymasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Kars’ın güzel gençleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra Kars Gençlik Merkezi’ni gezerek, gençlerle sohbet etti. Gençlerin sunduğu müzik dinletisini de dinleyen Kasapoğlu, daha sonra merkezden ayrıldı.

3 Kasım 2018 tarihinde temeli atılan ve 12 milyon 142 bin 200 TL’ye mal olan Kars Gençlik Merkezi iki adet bodrum, zemin kat ve 1. kattan oluşuyor. Bin 811 metrekaresi kapalı toplam 7 bin 244 metrekare alana kurulan merkezde açık sergi alanı, fitness salonu, fuaye ve bekleme alanı, çok amaçlı salon, toplantı salonu, eğitmen salonu, kütüphane, 2 adet cep sineması, sinema salonu, 4 derslik, restoran, açık yemek oturma alanı, büfeler ve 2 çocuk oyun alanı bulunuyor.

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