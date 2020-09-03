Bakan Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü’nün 4. yıl dönümü kutlamasına katıldı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu tarafından "Gönüllülük" teması ile İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü’nün 4. yıl dönümü kutlandı. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katılırken, "Uluslararası Gönüllülük" temalı fotoğraf yarışmasının kazananları da ödüllerini aldı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumunun (ICYF) bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiği ‘İİT Gençlik Günü’, Üsküdar Bilim Merkezi’nde etkinliklerle kutlandı. Gençlikle ilgili konularda farkındalık oluşturmanın yanı sıra İTT üye devletlerinde gençlik politikalarına ilişkin uygulamaların paylaşıldığı programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ile İİT üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, “İslam coğrafyasının dört bir yanındaki tüm genç kardeşlerimin 3 Eylül Gençlik Günlerini tebrik ediyorum. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki pratiklik, çabukluk önem taşıdığı gibi pek çok şeye erişimin de zahmetsiz olması, bunun talep edilmesi bizlerin değerlerimize olan hassasiyetimizi ne kadar güçlü, yoğun şekilde desteklememiz gerektiğini ortaya koyuyor. Coğrafyamızın pek çok kesiminde maalesef gözyaşının var olması, bir kısmında yoksulluğun mevcut olması bizlerin her birimizin dayanışma, kardeşlik anlayışını, bu anlamda reflekslerimizi daha güçlü tutma zorunluluğunu ortaya koyuyor. Toplumlarımız arasında kardeşliği güçlendirme zaruriyetimizi ve fikir ayrılıklarını bir tarafa koyma mesuliyetimizi ve temel değerlerimize odaklanmak gerekliliğini ortaya koyuyor. Bizler İslam dünyasının fertleri olarak bu sorumluluklarımızı en güçlü şekilde yerine getirmekle yükümlüyüz” dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Gönüllülük temalı programın İslam camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim İslam İşbirliği Gençlik Formunun yaptığı sayısız programları ilgiyle takip etmekteyiz. Bu programlar ve projelerden özellikle iki tanesi çok ilgimizi çekmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemize dair dışarıdan yapılan kuşatmalara baktığımızda İslam İşbirliği Gençlik Forumunun bu çalışmalarının çok anlamlı olduğunun bir kez daha müşahede etmekteyiz” dedi.

Konuşmaların ardından fotoğraf yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi.