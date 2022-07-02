Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İsimler değişse de CHP’nin engel olma siyaseti değişmiyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, “İsimler değişse de CHP’nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister? Kimse meraklanmasın. Sporun başkenti İstanbul’umuzda ülkemizin gururu sporcular yetiştirmeye, önümüze konan engelleri aşmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.