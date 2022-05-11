Bakan Kasapoğlu: “Gönül birlikteliğini kuvvetlendirmenin en az yaptığımız işler kadar ehemmiyet arz ettiğinin farkındayız”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Camia olarak, kadro olarak aynı zamanda gönül köprüleri inşa etmenin, gönüller arası yolları güçlendirmenin, gönül birlikteliğini kuvvetlendirmenin en az yaptığımız işler kadar ehemmiyet arz ettiğinin de farkındayız” dedi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen “Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması” programında konuşan Bakan Kasapoğlu, “İçinde bulunduğumuz çağ bir yandan dijitalleşme, diğer yandan sanayileşme, pek çok kolaylığı beraberinde getiriyor. Bununla birlikte bazı hususlara karşı, değerlere karşı bir yabancılaşmanın söz konusu olduğu hepinizin malumu. Derinliğin, anlamın, mananın, maalesef birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı hepimizin malumu. Kalbi merkeze alan, ruhu doyuran bir özelliğin ilave bir çaba gerektirdiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde her daim değerlerin, aklın ve kalbin birlikte olmasının her geçen günden daha önemli olduğu bir dönemdeyiz” açıklamasında bulundu.

Ciddi anlamda bir kalkınmayı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Camia olarak, kadro olarak aynı zamanda gönül köprüleri inşa etmenin, gönüller arası yolları güçlendirmenin, gönül birlikteliğini kuvvetlendirmenin en az yaptığımız işler kadar ehemmiyet arz ettiğinin de farkındayız. Dünyanın en genç nüfusuna sahibiz hamdolsun bölgesel, niteliksel, nicel anlamda. Bir yandan modern manadaki gereklilikleri gençlerimiz için seferber ederken, diğer yandan gençlerimiz için ruh zenginliğini, ruhu diri tutmak noktasındaki gereklilikleri de ortaya koyma durumundayız” ifadelerini kullandı.

Kendisinin imam hatip yıllarında seçme ve seçilme yaşının 30 olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Bir ara 25’e düştü. Şimdi 18 yaşında gençlerimiz, sizin gibi pırıl pırıl arkadaşlarımız Türkiye’yi yönetiyorlar. Gurur duyuyoruz hepinizle. Eğitimde fırsat eşitliği noktasında okullaşma, üniversiteler, harçların kaldırılması, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan yurtlar, burslar, krediler, teşvikler, çalışmalar gençlere sözde verilen bir değeri değil, gençlere olan sevginin, güvenin ve gençlerle yürüdüğümüzün sembolü. İnşallah birlikte yürümeye devam edeceğiz sizlerle” diye konuştu.