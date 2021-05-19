Bakan Kasapoğlu, gençler ile bir araya gelerek İstiklal Marşı’nı okudu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle bir araya gelerek İstiklal Marşı’nı okudu ve onların sorularını cevapladı.

Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı sebebiyle Türkiye’nin 81 iliyle KKTC’yi temsilen Ankara’ya gelen gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Program saat 19.19’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nden İstiklal Marşı’nı okumasıyla başladı. Bakan Kasapoğlu ise Ankara’da Örnek Stadyumunda bir araya geldiği gençler ile hep bir ağızdan Cumhurbaşkanına eşlik ettik. Ayrıca düzenlenen etkinliğe İstanbul, İzmir, Sivas, Samsun, Şırnak, Gaziantep Antalya, Van ve Manisa canlı yayınlar ile katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bakan Kasapoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi çevrim içi özel yayını etkinliği ve Pandemide Çocuk Olmak Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’ne bağlanarak programın açılış konuşmasını yaptı. Kasapoğlu, “Bugün 19 Mayıs’ın 102. yılını kutluyoruz. 19 Mayıs 1919 ve 19 Mayıs 2021. 100. yılı hep birlikte Samsun’da kutlamıştık. Büyük bir coşku ve heyecanla kutlamıştık. O kutlamanın coşkusu hala zihinlerimizde dipdiri. İnanıyoruz ki bu pandemi süreci biter bitmez yine Samsun ile gençlerimizi buluşturmak nasip olur. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerimize sporcularımıza, tüm ulusumuza armağan edilmiş bir bayram. Ben bu vesile ile milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere çok değerli silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle ve hürmetle yad ediyorum. O gün yakılan o meşale bugüne kadar ülkemizi tüm insanlığı aydınlattığı gibi bundan sonrada en parlak ve en güçlü şekilde ışık saçmaya devam edecek. 19 Mayıs demek istiklal, istikbal, demokrasi, cumhuriyet ve mücadele demek. İşte o gün ki ruh, heyecan ve inançla yine cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve hukukumuzu daha yukarılara hep birlikte taşıma mücadelesini vereceğiz. Ülkemizi yarınlara en güçlü şekilde taşıyacak gençlerimizi Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 81 ilimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizden gelen gençlerimiz ve sporcularımız ile beraberiz. Gün boyu onların heyecanına ve coşkusuna şahit olduk. Bir kez daha gençlerimizle gurur duyduk” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra gençlerin sorularını yanıtlayacağı programa geçti.