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Bakan Kasapoğlu: “Can Azerbaycanımızın yanındayız”
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, “CAN AZERBAYCAN'IMIZIN YANINDAYIZ” DEDİ.
Politika 27.09.2020, 12:31
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Can Azerbaycanımızın yanındayız” dedi.
Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırının ardından Türkiye’den tepkiler gelmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik hukuksuz ve provokatif saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Can Azerbaycanımızın yanındayız” ifadelerine yer verdi.
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