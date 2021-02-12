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Bakan Kasapoğlu: “Bu köprüyü topla, tüfekle, fitneyle yıkamadılar yıkamayacaklar”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 19 yılda büyük bir devrim yaşandığını belirterek, “Bu gönül köprüsünün mayasında muhabbet, sevgi, güven, dostluk var. Bunlar var oldukça bu köprüyü topla, tüfekle, fitneyle yıkamadılar yıkamayacaklar” dedi.

Politika 12.02.2021, 17:34
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Bakan Kasapoğlu: “Bu köprüyü topla, tüfekle, fitneyle yıkamadılar yıkamayacaklar”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 19 yılda büyük bir devrim yaşandığını belirterek, “Bu gönül köprüsünün mayasında muhabbet, sevgi, güven, dostluk var. Bunlar var oldukça bu köprüyü topla, tüfekle, fitneyle yıkamadılar yıkamayacaklar” dedi.

Sabah saatlerinde Van’a gelen ve Muradiye ile Erciş ilçelerindeki incelemelerinin ardından Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonuna geçen Bakan Kasapoğlu, burada yapılan AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrede milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu birer selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Kasapoğlu, Van’a doyum olmadığını belirterek, “Sizlerle bir araya getiren Rabbime hamd olsun. Van’ın yiğit evlatları, kongremiz hayırlı olsun. Ak kadrolar 19. yılda inandığı yolda yürüyor yürümeye devam edecek inşallah. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Bu hak davanın bugünlere gelmesinde emeği olan, alın teri olan her bir AK Parti ferdini gönülden selamlıyorum” dedi.

“Bu köprüyü topla, tüfekle, fitneyle yıkamadılar yıkamayacaklar”

Evliya Çelebi’nin eserinde Van’ın gençlerinin yiğitliğini ve mertliğini anlattığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Asırlar önce Evliya Çelebi’nin hayranlıkla bahsettiği Vanlılarla birlikteyim. Sizler şanlı ecdadımız gibi inandığımız yolda yürüyen kardeş gençlersiniz. Sizlerin ruhuyla inancıyla aydınlanan bu güzel salon, bu davanın ne kadar hak bir dava olduğunu bizlere gösteriyor. Bu davanın lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da gençlerin hem dostu hem ağabeyi hem de yanında yer alan bir lider. Birileri gençlere çocuk ruhuyla bakarken, her daim gençlerimizin önünü açan, her daim inanan bir lider olan Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 19 yılda bu ülke nereden nereye geldi. 19 yılda büyük bir devrim var. Muhteşem bir devrim var, o devrimin öncüsü Recep Tayyip Erdoğan var. Bu gönül köprüsünü birlikte güçlendirerek yarınlara yürüyeceğiz. Van bu konuda öncü il. İnanıyorum ki enerjisini yenileyen bir kadro ile Van ve Türkiye için 2023, 2053 ve 2071 daha aydınlık olacak. Bu gönül köprüsünün mayasında muhabbet, sevgi, güven, dostluk var. Bunlar var oldukça bu köprüyü topla, tüfekle, fitneyle yıkamadılar yıkamayacaklar. Bu köprüdeki inançla liderine ‘asla yalnız yürümeyeceksin’ diyen bir ak kadro var. Bunlar var oldukları sürece birileri lafla, iftira atacaklar ve fitne fesatla uğraşacaklar. Bunlara inanmayacağız, kenetleneceğiz, bir olup kardeşçe beraber yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gözümüz yükseklerdedir”

Salonda bulunan gençlerin eski Türkiye’yi bilmediklerini söyleyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“İyi ki de bilmiyorsunuz. Hastanelerin o zamanki hallerini bilmiyorsunuz. Hastası rehin alınanları bilmiyorsunuz. Kitabı, defteri, sırası olmayan okulları bilmiyorsunuz. Zemini olmayan salonlar mı dersiniz, bitmesen tesisler mi dersiniz. Hamd olsun çok farklı bir Türkiye var. Geçtiğimiz günlerde Milli Uzay Projesini açıkladık. Hep derdik elin oğlu kızı uzaya gidiyor. Artık bizim evlatlarımız gidecek. Evlatlarımızın gözü yükseklerde. Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Hedefimiz hep daha ilerisidir. Van’ımızın gençleri çok fazla. Gençlerinin enerjisi, heyecanı var. Onlara daha fazlası lazım. 2 hafta önce çok önemli protokoller imzaladık. Eski Türkiye’deki gibi modern tesislerin imzasını attık. Hızlı bir şekilde başladık ve en kısa zamanda Van ve ilçelerimizce kazandıracağız. Biz köklerinden beslenen göklere uzanan bir nesiliz. Bazıları tıpkı ondan öncekiler gibi lafla peynir gemisi yürütecekler ama biz eser siyasetiyle taş üstüne taş koymaya, üretmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki iki günü eşit olan ziyandadır. Gözümüz yükseklerdedir. Milletimizin geleceğini daha güçlü, daha aydınlık kılacağız. Sizin kapınıza asla elimiz boş gelmeyeceğiz. Dolu dolu geleceğiz. Biliyoruz ki halka hizmet Hakk’a hizmettir. Hep birlikte daha güçlü bir istikbal, daha aydınlık yarınlar için çalışacağız. Van’ı istismar etmeye çalışanlara, evlatlarını kandıranlara en iyi cevabı verecektir.”

Yapılan konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferansla Vanlı gençlere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından seçime geçildi.

Mevcut Başkan Muhammed Çalağan’ın yeniden güven tazeledi AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Genel Kuruluna Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da katıldı.
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