Bakan Kasapoğlu: “Bu coğrafyaya, kutlu emanete göz dikenlere hiç bir zaman fırsat vermeyeceğiz”

Kütahya’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yapımı tamamlanan yüzme havuzunun açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu coğrafyaya, kutlu emanete göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceklerini ifade etti.

4 yılda tamamlanan ve 13 milyon liraya mal olan olimpik yüzme havuzunun açılışında bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bugün kuruluşun, kurtuluşun şehri Kütahya’dayız. Tarihin, kültürü, sanatın, emeğin ve dostluğun şehri Kütahya’dayız. Hamdolsun ki böylesine güzel bir vesileyle bir aradayız. Bizleri böylesine güzel bir günde, anlamlı vesileyle bir araya getiren rabbimize şükrediyoruz. Başta bu güzel tesis ve bugün itibariyle almış olduğumuz istişare ederek, konuşarak, enine boyuna bu konuları irdeleyerek almış olduğumuz kararlar, yeni projelerimiz, gençlerimiz başta olmak üzere, kadınlarımız başta olmak üzere tüm Kütahya’mız için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Türkiye son 19 yılda her alanda bir mücadele veriyor”

Türkiye’nin son 19 yılda her alanda bir mücadele verdiğine dikkat çeken Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyonuyla, liderliğiyle ekonomiden sanayiye, sanayiden sağlığa, sağlıktan eğitime, eğitimden gençliğe ve spora, her alanda bir devrimi idrak ediyoruz, yaşıyoruz. Gelinen noktada her alanda hem yatırımlar; voleyboluyla, basketboluyla, tenisiyle salonlara, salonlardan havuzlara hamdolsun ki her geçen gün bu çıtayı hep birlikte daha yukarılara taşıyoruz. Ve yine bugün gerek Kütahya merkezimiz için gerek Kütahya’mızın birbirinden kıymetli tüm ilçeleri için, köylerine kadar yeni bir şahlanışı hep birlikte konuştuk. Gerek gençlik merkezlerimiz, inşallah Kütahya’mızda Gençlik Merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Bunun müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum ve yine Kütahya’mızda köylere kadar spora erişimi, semt sahalarıyla, futbolu, basketbolu, voleyboluyla en güçlü şekilde sağlayacağız. Yeni sahalar, yeni salonlar, yeni havuzlar. Biz kadın odaklı spor diyoruz, kadınlarımız başımızın tacı, kadınlarımızla birlikte sporu tabana yayma noktasında çok başarılı olacağımıza inancımızı özellikle belirtiyorum. Tüm tesislerimizde kadınlarımız önceliğimiz, o yüzden Kütahya’nın değerli hanımefendilerini bu havuz başta olmak üzere tüm tesislerimizi 7/24 dolu dolu kullanmaya davet ediyorum. Halkımızı spora eriştirmek, bu imkanı sağlamak bizlerin vazifesi ve bunu yerel yönetimlerimizle hep birlikte sağlayacağız. Büyük aşamalar kaydettik ve bunu elbette hep birlikte daha yukarı taşıma kararlılığımız var. Bunu başarmaya mecburuz ve bu çerçevede bugün bir yüzme havuzu açıyoruz. Bizler inanıyoruz ki insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Görmüş olduğunu bu güzel tablo, kardeşlik tablosu, enerji, birliktelik, oluşturduğu sinerjiyle halkımızın güçlü yarınlara daha güçlü bir şekilde yürümesi için önemli bir imkan. İnanıyorum ki Kütahya’mızda bunu el birliğiyle daha yukarılara taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.

“Yüzme bilmeyen kalmasın dedik”

Bakan Kasapoğlu, “Bundan bir buçuk yıl önce bir hedef koyduk, ilk hedefimiz yüz binde yüz bin kişiydi. Daha sonra geçtiğimiz yıl için 1 milyon hedef koyduk ve pandemiye rağmen ülkemiz genelinde bir milyondan fazla kişiye, genciyle, yaşlısıyla yüzme öğrettik. İnşallah bu çıtayı birlikte yukarıya taşıyacağız. Bu havuzla birlikte inanıyorum ki Kütahya’nın yüzme bilmeyen kalmayan projesinde öncü şehirlerden biri olmasına da çok büyük katkı sağlayacak. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmeye kararlıyız. Bunun akabinde de yüzmeye verdiğimiz ehemmiyetin, bu anlamdaki stratejik çalışmalarımızın sonuçlarını güçlü bir şekilde aldığımızı belirtmek istiyorum. Şampiyonlarımız yetişiyor, bizi gururla temsil edecek şampiyonlarımızı görüyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte gerek Kütahya’mızdan gerek Kütahya’mızın güzel ilçelerinden, köylerinden de nice şampiyonları her alanda nice yıldızları, bu şanlı bayrağı gururla dalgalandıracak gençlerimizi yetiştireceğiz. Kütahya’mıza, değerli milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza, valimize, bu güzel çabada katkısı olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bizlerin bu anlamlı mücadelesi, bu güzel coğrafya, kuruluşun ve kurtuluşun şehri, el birliğiyle inşallah Cumhur ittifakımızla yukarılara taşıyacağız. Bu coğrafyaya, kutlu emanete göz dikenlere de hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz” dedi.

“Murat Dağı’na Gençlik Kampı inşa edeceğiz”

Kasapoğlu, “Donanımlı gençler, tarihini bilen, geçmişine vakıf ve geleceğe inançla, azimle, yürüyen gençler, Murat Dağı’nda inşa edeceğimiz Gençlik Kampı, Türkiye’nin dört bir yanından gençlerimizi burada ağırlayacağız. Gerek Domaniç gerek diğer noktalarımızda gençlerimiz tarihini hem öğrenirken hem diğer kardeşleriyle tanışırken, kaynaşırken, kucaklaşırken aynı zamanda onları yarınlara hazırlama noktasında da inovatif noktada, sanatsal noktada, sportif noktada her türlü eğitimi buralarda vermeye gayret edeceğiz. Biz milletimizi bu anlamda gerçekten bugüne kadar bu aziz milletin göstermiş olduğu performans, bu anlamdaki desteği bizim en büyük ilham kaynağımız. İnanıyorum ki gerek bilimde gerek sanatta gerek girişimci olarak ve gerekse donanımlı anneleri babaları olarak gençlerimiz her alanda olduğu gibi sporda da bizleri en güçlü şekilde temsil edecekler. Tabi sporu her zaman pek çok branşıyla destekliyoruz. Atletizm, jimnastik, satranç, yüzme, güreş, tekvando, 60’tan fazla branşı destekliyoruz ve Kütahya’da da her branşta müthiş yetenekler var. Yetenek taraması projesinde öncü illerden bir tanesi Kütahya. Yine el ele vereceğiz, bu anlamdaki ilgileri, destekleri için değerli ailelerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Kütahya’nın yıldızları her alanda bizleri gururlandıracaklar. Tabii ki bizim için her geçen gün çıtayı yukarı koymak bir felsefe. İki günü eşit olan ziyandadır, bizim inancımız, hayat tarzımız bu. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde tüm arkadaşlarımızla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin bizlere sağlamış olduğu kolay eşgüdüm, üçlü eşgüdüm ve bunun pratik sonuçlarını birer birer alıyoruz ve nice tesisleri ülkemizin dört bir yanında kazandırıyoruz. Çok güzel çalışmalar gerçekleşiyor, adeta ülkemizi spor tesislerimizle, gençlik yatırımlarımızla ilmek ilmek örüyoruz. Bu güçlü işbirliği, bu güzel kardeşlik tablosunun da bir sonucu. Bu anlamda bundan sonraki süreçte de sizlerle yine güzel vesilelerle bir arada olmayı ümit ediyorum ve yarınlara yılmadan, yorulmadan kardeş olarak bir olarak güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Bugünlerimiz, yarınlarımız, tüm çalışmalarımız ilimiz için, ilçelerimiz için, kadınlarımız için, gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.