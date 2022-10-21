Bakan Kasapoğlu: "Biz ilk günkü aşkla, enerjiyle ve heyecanla hizmete devam edeceğiz"

Bakan Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından organize edilen "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.

Kasapoğlu, AK Parti olarak, 2002’den beri Türkiye’yi büyütmenin, bu milleti daha da yüceltmenin, ülkenin huzurunu, istikrarını tesis etme ve milletin refahını artırma mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millete hizmet ettiklerine belirten Kasapoğlu, "Ortaya koyduğumuz birliği, beraberliği ve kardeşliği, inancımızı, azmimizi daha da güçlendirerek 2023 seçimlerini en yukarıda tüm dünyaya adaletin, tüm dünyaya demokrasinin, milli iradenin mesajını güçlü bir şekilde vererek neticelendireceğiz. Bizim lügatimizde yorulmak, usanmak, hiçbir şekilde olmadı, olmayacak. 21 yıl değil, 221 yıl dahi geçse biz ilk günkü aşkla, enerjiyle, heyecanla, inançla milletimiz için, bu kutlu dava için koşmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki tıpkı bugünkü gibi bugüne kadar olduğu gibi el ele vererek, yeni 100 yılı birlikte Türkiye 100 yılı yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en geniş kapsamlı burs ve kredi sağlayan altyapısı ülkemizde"

Yurt ücretlerine zam yapıldığını dile getiren Kasapoğlu, "21 yıl boyunca bu topraklardaki gençlerin daha donanımlı olması, daha güçlü bir şekilde yarınlara hazırlanması, çağın en modern, en nitelikli imkanlarına kavuşması için çaba gösterdik. Yurtlarımızdaki konfor, yurtlarımızda sağladığımız imkanlar.Bu yıl yurt ücretlerimize zam yapmadık. Şu farkımız var: Beslenme yardımını 750 liradan bin 800 liraya çıkararak 2,5 misline yakın bir beslenme desteği artışı gerçekleştirdik. Türkiye’nin yurt altyapısında olduğu gibi eşsizliği, yeganeliği ortaya koyduğumuz burs ve krediler.Dünyanın en geniş kapsamlı burs ve kredi sağlayan altyapısı ülkemizde. 500 binden fazla gencimize burs, bir milyondan fazla gencimize kredi sağlıyoruz. Bu yıl önümüzdeki günlerde parlamentomuz yasalaştıracak. Kredilerin üzerindeki enflasyon farkı yükünü de gençlerimizin üstünden alıyoruz. Böylece öğrenim kredisi alanların sadece ana parayla birlikte bir ödemesi gerçekleşecek" diye konuştu.

Bakan Kasaoğlu, konuşmasında Kütahya’ya yeni bir şehir stadı yapılması sözü verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da konuşmasında 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekti.

Şehir Buluşmaları programına çevre illerin milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Koordinatörü Necip Filiz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Esra Özbek Balcı, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları hazır bulundu.

Toplantı sonrası, AK Parti’ye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.