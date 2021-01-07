banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Nagehan Alçı, Melih Bulu atamasıyla ilgili tüm detayları yazdı
Nagehan Alçı, Melih Bulu atamasıyla ilgili tüm detayları yazdı
ABD'de Biden'ın tescili sonrası altın fiyatlarında son durum ne?
ABD'de Biden'ın tescili sonrası altın fiyatlarında son durum ne?
108 sanıklı Kobani iddianamesi kabul edildi
108 sanıklı Kobani iddianamesi kabul edildi
İyilik meleği. Mesut Özil 157 çocuğu ameliyat ettirdi
İyilik meleği. Mesut Özil 157 çocuğu ameliyat ettirdi

Bakan Kasapoğlu: "Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz. Birileri yalanla iftirayla bir takım çalışmaları karalamaya çalışacaklar biz onlara inat daha çok üreteceğiz. Vatandaşlarımızın refahı, ülkemizin aydınlık yarınları için daha çok çalışacağız" dedi.

Politika 07.01.2021, 18:10
5
Bakan Kasapoğlu: "Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz. Birileri yalanla iftirayla bir takım çalışmaları karalamaya çalışacaklar biz onlara inat daha çok üreteceğiz. Vatandaşlarımızın refahı, ülkemizin aydınlık yarınları için daha çok çalışacağız" dedi.

Gençlik Merkezi yatırımları ve protokol töreni için Burdur’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kente yapılacak olan yatırımlardan bahsetti. 2021 yılının ilk ziyaretini Burdur’a gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, Burdurlu gençleri yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımak için burada olduğunu söyledi. Kasapoğlu, “Burdur’umuzun spor geleceğini daha da güçlendirme adına, Burdur’umuzun gençlerini yarınlara daha donanımlı taşıma adına buradayız. Hamdolsun bugüne kadar el birliğiyle Burdur hep gündemimizde. Yerel yöneticilerimiz ve değerli milletvekillerimizle hassasiyetle çalıştığımız şehirlerden bir tanesi. Bu manada bugüne kadar tesis edilen alt yapı çalışmaları bundan sonra da durmak bilmeden hizmet için çalışmaya devam edecek. 2002’deki 12 tesisi bugün itibariyle 32 tesise çıkarıyoruz. Ve bu çıta daha da yukarılara çıkacak. Burdur’umuzda faal olan yurt sayısı 7’ye yükseldi. 1500 öğrenciden 5 bin 500 öğrenciye yükselen bir yurt kapasitesi söz konusu. Ve projeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve bununla birlikte hiç gençlik merkezimiz yok iken bugün sayımız 3 inşallah bugün ki protokolle bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız. Sporcularımıza yönelik gençlerimize yönelik, halkımızın her kesiminin kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla spora erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmaları inşallah daha yukarıya taşıyacağız. Elbette çok yetenekli gençlerimiz var. Onların heba olmaması, onların bir bir keşfedilmesi adına işi şansa bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Onlarla el ele yarınlara yürüyeceğiz” dedi.

“Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz”

Yapılan çalışmaları daha da yukarıya taşımanın heyecanı içerisinde olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Birileri fitne üretecek biz onlara rağmen hizmet vermeye devam edeceğiz. Birileri yalanla iftirayla bir takım çalışmaları karalamaya çalışacaklar biz onlara inat daha çok üreteceğiz. Vatandaşlarımızın refahı, ülkemizin aydınlık yarınları için daha çok çalışacağız. Tuzaklar kurulacak onlara rağmen daha güçlü daha moralli, daha inançlı bir şekilde duracağız. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ülkenin aydınlık yarınları, insanımızın mutluluğu için durmadan yılmadan yorulmadan çalışacağız. İşte o yüzden bugün buradayız. Bugün çalışmalarımızı daha yukarılara taşımanın heyecanı içerisindeyiz. Ağlasun için Altınyayla için, Bucak için, Çavdır için, Çeltikçi için, Gölhisar için, Karamanlı için, Kemer için, Tefenni için, Yeşilova için buradayız.” diyerek ilçede bulunan vatandaşları selamladı.

“Kadınlarımızı tesislerimize davet ediyorum”

Burdurluları spora davet eden Kasapoğlu, “Burdur her zaman milletin iradesinden yana olan bir şehir. O yüzden bu şehre hizmet etmek, bu şehrin güçlü yarınları için heyecanlı olmak hakikaten apayrı bir duygu. Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla tüm vatandaşlarımızın tesislerimizden yararlanmaya davet ediyoruz. Sporun herkes için olduğunu düşünüyorum. Kadın odaklı spor stratejimizle kadınlarımızın öncülüğünde spor yarınlarımızın daha güçlü olacağına da inancımı belirterek kadınlarımızı özellikle spora, tesislerimize davet ediyorum” diye konuştu.

Burdur’a 100 pota müjdesi

Bakan Muharrem Kasapoğlu, Burdur’a 100 basketbol potası yapılacağının müjdesini de verdi. Kasapoğlu, “10 bin pota projemiz var. Yetenekli gençler yetiştirmek adına. 100 potayı da sizlere müjdelemek istiyorum. Valimiz ve vekillerimiz yerlerini tespit etsinler. Köyleriyle ilçeleriyle Burdur merkeziyle potalarımız Burdur’umuzun gençleri için, sporcuları için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından Burdur Valisi Ali Arslantaş ve belediye başkanları Bakan Kasapoğlu’na Burdur’a özgü hediyeler takdim etti.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12